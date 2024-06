Pyöräkeskus avautuu Töölönlahdenpuistoon 12.6.

Pyöräkeskuspalvelun tavoitteena on tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa ja helpompaa. Keskuksessa kaupunkilaiset voivat huoltaa pyöräänsä itse, tarvittaessa ammattilaisten avulla ja opastuksella. Pyöräkeskuksen uutena yhteistyökumppanina aloittaa Inurba Mobility.

Aiemmin Pyöräkeskus sijaitsi Baanan loppupäässä Ruoholahdessa, mutta Baanalla alkaneiden työmaan järjestelyiden vuoksi Pyöräkeskukselle on kartoitettu uusi keskeinen paikka Helsingin keskustassa.

Pyöräkeskuksessa voi tehdä omalle pyörälleen pikahuollon keskuksen ammattilaisten opastuksen ja työkalujen avulla. Henkilökunnalta voi myös kysyä pyöräilyreittivinkkejä ja apua pyöräilijän liikennesääntöihin. Lisäksi nyt neuvoja saa erityisesti myös Helsingin kaupunkipyöräpalvelun käyttöön, sillä uusi yhteistyökumppanimme Inurba Mobility toimii myös kaupunkipyöräpalvelun operaattorina.

Pyöräkeskus on avoinna pitkälle syksyyn arkisin klo 9–17 sekä aina kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 9–17.

Kannustamme kaupunkilaisia pyöräilyn pariin

Kaupunkiliikenne Oy tuottaa ja kehittää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Helsinkiin erilaisia pyöräliikenteen palveluita. Pyöräkeskuksen palvelujen tarjoaminen on osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä. Helsingin kaupunki on tarjonnut kaupunkilaisille pyöräkeskuspalvelua vuodesta 2012 lähtien aina keväästä syksyyn. Palvelun tavoitteena on tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa sekä helpompaa ja näin auttaa pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamisessa.

Kaudella 2023 Pyöräkeskuksessa seurattiin edellisvuoden tapaan kävijämääriä ja asiakastyytyväisyyttä. Kyselyn perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä Pyöräkeskuksen nykyiseen palvelukonseptiin, ja toivoivat toiminnan jatkuvan. Palvelun toivottiin myös laajentuvan. Lisäksi moni toivoi lisää pyöräliikennettä tukevia palveluita, kuten lisää omatoimisia pyöränhuolto- ja pesupisteitä sekä sähköpyörän latausmahdollisuutta. Muutoksia toivottiin erityisesti keskuksen aukioloaikoihin.

”Pyöräkeskuksen tavoitteena on tehdä pyöräilystä entistä sujuvampaa ja auttaa oman pyörän ylläpitoon liittyvissä mahdollisissa haasteissa. Asiakkaiden antama palaute palvelusta on ollut erinomaista. Viime vuoden palautteen perusteella kokeilemme tällä kaudella lauantaiaukioloa kerran kuukaudessa. Tulemme seuraamaan kokeilun vaikutuksia ja toimivuutta, ja kehitämme toimintaa jatkossakin käyttäjiltä saamamme palautteen pohjalta”, kertoo Kaupunkiliikenteen palveluasiantuntija Eva Lodenius.

Lisätietoja Pyöräkeskuspalvelusta sivuillamme: https://kaupunkiliikenne.fi/liikennointi/pyoralla/pyorakeskus/