Kauppakeskusten myynti kasvoi 3,6 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kauneus- ja hyvinvointipalvelujen sekä kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti jatkaa kasvuaan

Kauppakeskusten eri toimialoista vahvimmin ovat viime vuosina kasvaneet kauneus- ja hyvinvointipalvelujen sekä kauneuden ja terveyden tuotteiden myynti. Kummankin toimialan myynnin kasvu nousee sekä kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä että vuositasolla kaksinumeroisiin lukemiin. Myös päivittäistavarakaupan ja tavaratalomyynnin nimellinen 5,6 prosentin kasvu ylittää vuotuisen inflaatiovauhdin. Kauppakeskusten kahviloiden ja ravintoloiden myynnin nimellinen muutos jäi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 prosenttiin. Negatiivisia kasvulukuja kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä muodin ja asusteiden, vapaa-ajan tuotteiden sekä sisustuksen ja kodintarvikkeiden myyntiin.





Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste yli 95 prosenttia



Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli maaliskuun lopussa koko maassa keskimäärin 95,2 prosenttia, eli lähes samalla tasolla kuin vuoden 2023 lopussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liiketilojen käyttöaste laski hienoisesti suurten kaupunkien kauppakeskuksissa, mutta oli edelleen pääkaupunkiseudulla yli 95 ja muilla suurilla kaupunkiseuduilla yli 96 prosenttia. Vastaavasti muun Suomen kauppakeskusten käyttöaste nousi yli 94 prosenttiin, jolla tasolla se on viimeksi ollut vuonna 2016.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 49 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta, ns. like-for-like-indeksistä on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.





Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Lippulaiva, Niitty, Sello HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Forum, Hertsi, Itis, Kaari, Kaivopiha, Kamppi, Kämp Galleria, REDI, Ruoholahti, Tripla KAUNIAINEN Grani VANTAA Jumbo-Flamingo, Myyrmanni

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä KEMPELE Zeppelin KUOPIO Matkus LAHTI Karisma, Trio RAISIO Mylly TAMPERE Duo, Koskikeskus, Ratina TURKU Hansa, Skanssi YLÖJÄRVI Elo

Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa HÄMEENLINNA Goodman KERAVA Karuselli KOTKA Pasaati KOUVOLA Veturi LAPPEENRANTA IsoKristiina LOHJA Lohi MIKKELI Stella PORI IsoKarhu, Puuvilla ROVANIEMI Revontuli, Sampokeskus SALO Plaza TORNIO Rajalla På Gränsen VAASA Espen