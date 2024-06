Solita jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2023 – myös vuosi 2024 käynnistyi positiivisesti

Caroline Firstbrook Solitan hallituksen uudeksi jäseneksi 5.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Teknologiayhtiö Solita on nimittänyt Caroline Firstbrookin hallitukseensa. Englantilaisella Firstbrookilla on laaja kokemus palveluyhtiöiden kehittämisestä ja hän on toiminut johtotehtävissä muun muassa Accenturella ja Clifford Chance LLP -yhtiössä. Hän on pitkä kokemus myös hallitustehtävistä.