Ikoniset Tupperware-tuotteet saapuvat myyntiin Prismoihin – ”Kaikkien aikojen suurimmat Tupperware-kutsut”

”Tämä on historiallinen hetki sekä Prismalle että Tupperwarelle. Todella monelle suomalaiselle jo nimi Tupperware edustaa laatua ja siinä on jopa omanlaistaan mystiikkaa. Merkki on tunnettu innovatiivisista tuotteista ja ratkaisuista, jotka helpottavat elämää ja kestävät käytössä vuosia. On etuoikeus tuoda tuotteet nyt kaikkien suomalaisten saataville ja luoda uusi luku Tupperwaren tarinaan. Sekä tietysti tuoda asiakkaille entistä paremmin valinnan varaa ja vaihtoehtoja arjen tarpeisiin”, Prisman kodin myyntipäällikkö Matti Viitanen iloitsee.

Tuotteet saapuvat Prismojen hyllyille maanantaina 3. kesäkuuta. Viitasen mukaan ensimmäisenä myyntiin tulee erilaisia tuotteita ruoansäilytykseen kuten juomapulloja, lounasrasioita ja mikroastioita.

“Tupperware-tuotteet täydentävät monipuolista ruoansäilytystuotteidemme valikoimaa entisestään ja parantavat Prisman kodin tuoteryhmän laajuutta. Tulevaisuudessa valikoimaa on tarkoitus kehittää asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden pohjalta.”

Suomen kaikkien aikojen suurimmat Tupperware-kutsut

Tupperware-tuotteet tulevat Prisma-myymälöihin, verkkokauppaan sekä valikoituihin S-marketteihin myyntiin yksinoikeudella.

”Halusimme tarjota asiakkaillemme jotain ainutlaatuista ja voidaankin sanoa, että tästä päivästä lähtien Prismassa alkaa Suomen kaikkien aikojen suurimmat Tupperware-kutsut. Ja näissä kutsuissa myyjää ei tarvitse tuntea henkilökohtaisesti tai kutsua omaan kotiin”, Viitanen taustoittaa.

Odotukset Tupperwaren myyntiintulolle ovat Prismassa korkealla.

“Uskomme, että suosituimpia tuotteita tulevat olemaan malliston ruoansäilytykseen tarkoitetut perustuotteet. Tiedämme, että asiakkaat ovat kiinnostuneita ruoanlaitosta sekä ruoan säilönnästä ja entistä tarkempia ruokahävikin vähentämisestä. Arjessa halutaan käyttää kestäviä ja monikäyttöisiä tuotteita, ja tähän tarpeeseen Tupperware-tuotteet vastaavat erinomaisesti. Uskomme myös malliston juomapullojen olevan kesäsesongissa kysyttyjä”, Viitanen sanoo

Pitkät perinteet Suomessa ja maailmalla

Suomalaisille Tupperware on jo vuosikymmeniä ollut tuttu nimi. Tupperware-tuotteet toi Suomeen aikanaan Elisabeth Rehn, joka aloitti niiden maahantuonnin vuonna 1965. Lienee harvassa ne suomalaiset, jotka eivät olisi Tupperware-kutsuista kuulleet.

Alun perin Tupperware-tuotteissa käytettävän materiaalin kehitti 1930-luvulla Earl Tupper. Tuolloin hän keksi myös ainutlaatuisella ilmatiiviillä kannella varustetut muovituotteet, jotka auttoivat suojaamaan elintarvikkeita ja pidentämään niiden säilyvyyttä. Tupper sai kanteen inspiraatiota maalipurkeista, joiden kansi on suunniteltu niin, ettei maali kuivu.