Kyselytutkimus kertoo: luksushotellista voidaan maksaa 250 euroa yöltä

Matkailualan ammattilaiset ovat valmiita maksamaan yöpymisestä Helsingin keskusta-alueen luksushotellissa keskimäärin 250 euroa yöltä ja boutiquehotellissa 170 euroa. Kolmen tähden hotelleissa ja huoneistohotelleissa maksuvalmius on noin 100 euroa yöltä ja Airbnb-majoituksessa noin 80 euroa. Edullisin hintamielikuva on 1–2 tähden hotelleilla, joissa maksuhalukkuus on noin 75 euroa per yö.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin majoituksen ja ravintolapalveluiden hintamielikuvat ja maksuvalmius – kyselytutkimuksesta, joka toteutettiin Haaga-Helian Hospitality-kehityspaneelissa huhtikuussa 2024. Vastaajat olivat matkailualan ammattilaisia ja opiskelijoita (n=42).



– Hotelliketjujen ja yksittäisten hotellien hinta- ja brändikilpailu on äärimmäisen tiukkaa tällä hetkellä. Kyselyn vastaajista 90 prosenttia pitää hintaa erittäin tai melko tärkeänä valintatekijänä. Tässä mielikuva- ja hintataistelussa matkailija on vahvoilla, sillä huoneiden hintakategoriat ja päivähinnat vaihtelevat hyvinkin paljon, tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen toteaa.

60 euroa kolmen ruokalajin illallisesta

Matkailualan ammattilaiset arvioivat kolmen ruokalajin illallisen maksavan Helsingissä veroineen noin 62 euroa henkilöä kohden (ilman juomia). Helsingin keskustan ravintolat ja iltakahvilat sekä live-musiikin tarjonta houkuttelivat suurinta osaa vastaajista.

Kun vastaajilta kysyttiin suosituimmista kulkuvälineistä, voiton vei juna. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista piti junaa mieluisana kulkuvälineenä viikonloppumatkalle Helsinkiin. Bussi oli mieluisa kulkuväline noin kolmasosalle ja auto noin neljäsosalle vastaajista.

Selvitys tehtiin Haaga-Helian ja Metropolian Finnish Hotel of Tomorrow FHOT 2.0 -hankkeen tilauksesta. Seurantatutkimuksena toteutettavan kyselytutkimuksen avulla tuetaan hankkeen case-yrityksiä sekä matkailu- ja ravintola-alaa yleisesti niiden pyrkiessä hiomaan hinnoittelustrategioitaan, palvelutarjontaansa ja imagoaan. Tulevana syksynä selvitetään, mitä uusia kokemuksia ja innovaatioita matkailualan ammattilaiset hotelliltaan ja kohteeltaan haluavat.