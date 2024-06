Astutko palvelukseen heinäkuussa? Hae sotilasavustusta nyt

Jos aloitat palveluksen heinäkuussa, kannattaa sotilasavustusta hakea nyt. Kela voi maksaa sotilasavustusta palveluksen ajalta asevelvolliselle eli ase- tai siviilipalvelusta suorittavalle. Sotilasavustusta voi saada myös asevelvollisen puoliso. Avopuoliso voi saada avustusta vain, jos asevelvollisella on hänen kanssaan yhteinen lapsi.

Voit hakea sotilasavustuksen asumisavustusta sekä avustusta opintolainan korkoihin. Asumisavustusta voidaan maksaa yleensä vain silloin, jos olet asunut itsenäisesti asunnossasi eli olet vuokrannut asuntosi viimeistään 3 kuukautta ennen palveluksen alkamista. Puoliso voi hakea sotilasavustuksen perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Jos saat ennen palveluksen aloittamista yleistä asumistukea yksin tai esimerkiksi yhdessä puolisosi kanssa, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Yleisen asumistuen lisäksi Kela voi maksaa sotilasavustuksen asumisavustusta. Tarvittaessa yleisen asumistuen määrä tarkistetaan.

Lisäksi Puolustusvoimat tai siviilipalvelusvelvollisen palveluspaikka maksaa palveluksen ajalta päivärahaa.

Sotilasavustusta ei voi hakea jälkikäteen

Jos aloitat palveluksen 8.7.2024, kannattaa sotilasavustusta hakea nyt. Sotilasavustus myönnetään aikaisintaan palveluksen aloittamispäivästä alkaen. Sotilasavustusta ei voi hakea takautuvasti, eli voit saada avustusta aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemuksesi on saapunut Kelaan.

Jos haet avustusta opintolainan korkoihin, hae sitä viimeistään sen kuukauden aikana, jolloin koron eräpäivä on. Tee hakemus jokaisesta erääntyvästä korkoerästä erikseen.

Voit hakea sotilasavustusta helposti OmaKelassa. Saat sähköpostin tai tekstiviestin, kun päätös on luettavissa OmaKelassa etusivun Oma asiointi -kohdassa. Lisäksi saat päätöksen postitse, jos et ole ilmoittanut Kelaan, että et halua saada paperipostia.

