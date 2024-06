Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari saivat Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on palkinnut valtionpalkinnoilla ansiokkaita ja rohkeita tekijöitä, joita yhdistää vaiettujen teemojen esiin nostaminen, vakiintuneiden ennakkokäsitysten kriittinen tarkastelu ja kansainvälisen näkökulman tuominen suomalaiseen julkisuuteen. Palkittuja oli tänä vuonna kahdeksan ja palkinnot jakoi Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala.

Psykologi ja teologi Ville Mäkipelto ja väitöskirjatutkija Paavo Huotari palkittiin kirjastaan Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia. Teos johdattaa lukijan viihdyttävästi ja helposti lähestyttävällä tavalla Raamatun käsikirjoituksiin ja niiden tutkimukseen. Kirja purkaa illuusion tekstin muuttumattomuudesta ja tarjoaa tilalle tietoa käsikirjoitusten rikkaasta historiasta.

Sensuroitu osoittaa, että Raamatun muuttumatonta pyhää tekstiä ei ole koskaan ollut olemassakaan. Tekijät korostavat, että Raamattu on ihmisten kirjoittama ja ihmisten tulkitsema ja siten ihmisillä itsellään on vastuu sen käytöstä.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta totesi palkintoperusteissaan seuraavaa:

”Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia -kirja pureutuu Raamatun monivaiheiseen taipaleeseen tieteellisellä, mutta maallikollekin avautuvalla otteella. Kunnianhimoisesti laadittu tietokirja valottaa, miten pyhiä tekstejä on vuosisatojen saatossa muokattu ja sensuroitu poliittisin ja uskonnollisin tarkoitusperin. Tekijöiden Ville Mäkipellon ja Paavo Huotarin asiantuntemus avaa uusia näkökulmia ihmiskuntaan eniten vaikuttaneeseen käsikirjoitukseen ja sen tutkimukseen. Raamattu tulee uudella tavalla kiinnostavaksi monentaustaisille ja -ikäisille lukijoille. Monitasoinen kirja osoittaa, miten ratkaisevaa kieli on ymmärryksellemme ja miten kulttuuriset merkitykset ja ajattelutavat kulkevat huomaamattamme kielen mukana.”

Ville Mäkipelto on psykologi, teologian tohtori, joka on tutkinut muutoksia Raamatun tekstihistoriassa. Mäkipellolla on suosittu Youtube-kanava, joka käsittelee historiaa, ihmismieltä ja kulttuuria. Paavo Huotari on pappi, joka valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa varhaisimmista raamatunkäännöksistä. Ammatissaan hän haluaa haastaa uskonnollisia yhteisöjä pohtimaan pyhien tekstien moninaisuutta.

Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari: Sensuroitu ­– Raamatun muutosten vaiettu historia (Otava 2023)