Vakehyva.fi kääntyy nyt yli sadalle kielelle

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) on Suomen monikulttuurisin hyvinvointialue. Alueen väestöstä yli neljännes puhuu äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Vieraiden kielten valikoima on laaja; Vantaalla puhutaan yli 120 eri kieltä.

VAKE on kesäkuun alussa ottanut verkkosivuillaan https://vakehyva.fi/fi käyttöön Google-kääntäjän, jonka avulla sivujen sisällöt voi kääntää yli 120 kielelle.

Kääntäjän ansiosta verkkosivu ja VAKEn tarjoamat palvelut avautuvat aivan uudella tavalla VAKEn alueen eri kieliryhmille.

Vakehyva.fi -verkkosivusta on olemassa suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio. Niiden sisältöä päivitetään säännöllisesti. Google-kääntäjä mahdollistaa tiedonsaannin omalla kielellä myös muita kieliä puhuville.

VAKE muistuttaa käyttäjiä, että automaattikäännöksessä voi joskus olla virheitä. Koekäytössä käännökset ovat kuitenkin osoittautuneet tarkoitusta vastaaviksi ja laadultaan hyviksi.

"Google-kääntäjä on iso askel kohti meidän monikulttuurisen hyvinvointialueemme parempaa palvelua, ja kielellistä tasa-arvoa. On tärkeää tavoittaa ihmiset ja saada heidät sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden piiriin siitä huolimatta, mitä kieltä he puhuvat", todetaan VAKEn viestinnästä.

Google-kääntäjästä kerätään käyttäjäkokemuksia, ja kaikki siitä saatu palaute on hyvinvointialueelle arvokasta. Palautetta voi antaa verkkosivun kautta, nyt yli 120 kielellä sitäkin.