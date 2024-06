Saaristomerellä havaittu poikkeuksellisen runsaasti kuolleen rihmalevän muodostamia lauttoja

Avovedessä tai rantavedessä kelluvasta kuolleesta levämassasta on tullut Varsinais-Suomen ELY-keskukseen viime päivinä ilmoituksia ja havaintoja usealta paikalta eri puolilta Saaristomerta. Kyse on kuolleesta pohjaan kertyneestä levästä, joka on noussut pintaan. Rannalle ajautunutta levää voi kerätä ja vaikkapa kompostoida.