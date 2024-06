Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä tilanne on hallinnassa – arviointikäynnin tuloksia

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki alueensa kaikkiin kahdeksaan valvontayksikköön ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnin vuosien 2015 ja 2019 välisenä aikana. Arviointi käsitti kaikki ympäristöterveydenhuollon sektorit eli elintarvikevalvonnan, terveydensuojeluvalvonnan, tupakkalain valvonnan ja eläinlääkintähuollon.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuoltoon (myöh. valvontayksikkö) käynti tehtiin keväällä 2017. Aluehallintovirasto esitti valvontayksikölle silloin kehittämis- ja korjaustoimenpiteitä ja pyysi niiden toteutumisesta kirjallisen selvityksen vuonna 2020. Vuonna 2021 aluehallintovirasto arvioi valvontayksikön ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman ja vuonna 2022 tarkasteli delegointipäätöstä ja maksutaksaa.

Helmikuussa 2024 toteutettu arviointi- ja ohjauskäynti toimi sekä aiempia asiakirjatarkasteluja täydentävänä että osin vuonna 2017 esitettyjen korjaus- ja kehittämistoimenpiteiden seurantana.

Riskiperusteinen valvonta jäi resurssipulan jalkoihin

Arviointi- ja ohjauskäynnin tuloksena havaittiin, että valvontayksikölle on muodostunut niin sanottua valvontavelkaa. Valvontayksikkö on kärsinyt kroonisesta terveystarkastajien resurssipulasta pidemmän ajan. Erittäin hyvä asia on se, että valtakunnallinen eläinlääkintähuollon resurssiongelma ei näy tällä hetkellä ongelmana Mikkelissä.

Terveydensuojelussa kohdekohtaista riskinarviointia ei valvontayksikössä ollut päästy tekemään. Riskinarviointi auttaa valvontasuunnitelman laadinnassa sekä resurssien oikein kohdentamisessa. Selkeä työajanseuranta suunnitelmien toteuttamisessa auttaa selvittämään myös resurssitarpeita. Valvontayksikköä ohjattiin seuraamaan aikaisempien vuosien tarkastusmäärien ja resurssien tasapainoa trendiseurannalla, jotta päästäisiin luotettavampiin tietoihin.

Ympäristöterveysvalvonnassa perusmaksuista saatuja tuloja on hyödynnetty lisäresurssien hankkimiseen (uusi virka, kesäsijaisia ja opiskelijaharjoittelijoita). Erityisesti vuoden 2024 alusta saadun uuden terveystarkastajan viran toivotaan paikkaavan valvontavajetta ja korjaavan jatkossa valvontavelkaa, joka on useiden vuosien aikana syntynyt.

Arvioinnissa ja ohjauksessa kiinnitettiin huomiota ympäristöterveydenhuollon viranhaltijapäätösten ja viranomaisyhteistyön vaikuttavuuteen. Päätöksillä voi olla muun muassa taloudellisia, teknisiä, sosiaalisia sekä toiminnallisia vaikutuksia. Päätökset voivat paikallisesti olla vaikutuksiltaan erittäin merkittäviä, kokonaisvaltaisia sekä laaja-alaisia.

Yhteistyö on tukenut selviytymistä

Sisäilmapuolella, julkisten huoneistojen osalta, työmäärä on vähentynyt selkeästi verrattuna edelliseen neljään viiteen vuoteen. Julkisissa kiinteistöissä vähentymistä selittänee myös se, että korjaukseen ja uudisrakentamiseen on käytetty paljon rahaa. Mikkelin kaupungilla on organisaatiossaan oma sisäilma-asiantuntija.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö on toiminut pitkään nykymuotoisessa organisaatiossa. Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon toiminnan ja asiantuntijuuden arvostuksen voi havaita sen tekemästä laaja-alaisesta yhteistyöstä eri yhteistyö- ja viranomaistahojen kanssa.

Lisätietoja

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Kaarina Lyytinen, p. 0295 016 096, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto