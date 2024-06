Kokoomuksen Talvitie: Hallitus vaalii ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta

”Ilmastokriisin hillintään ja sopeutumiseen liittyvät toimet ovat välttämättömiä maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Ympäristö ei ole vain lahja menneiltä sukupolvilta, se on myös lainaa tulevilta. Se on ihmiskunnan elinvoiman lähde ja monimuotoisella luonnolla on myös jakamaton arvo itsessään”, Talvitie korostaa.

Alla kokonaisuudessa Kokoomuksen kansanedustajan ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitien pitämä kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro eduskunnan keskustellessa välikysymyksestä luonto- ja ilmastopolitiikasta. (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies!

Ympäristö ei ole vain lahja menneiltä sukupolvilta, se on myös lainaa tulevilta. Se on ihmiskunnan elinvoiman lähde ja monimuotoisella luonnolla on myös jakamaton arvo itsessään. On valitettava tosiasia, että useiden lajien selviytyminen suomalaisessa luonnossa on vaakalaudalla.

Ilmastokriisin hillintään ja sopeutumiseen liittyvät toimet ovat välttämättömiä maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Meillä on vain yksi planeetta ja meillä on vain yksi Suomi, isänmaa, ja sen luonto.

Arvoisa puhemies!

Kokoomuksen ratkaisut lähtevät arvoista. Vapaus ja vastuu on meille kantava arvopari. Jotta jokaisella on vapaus nauttia luonnosta ja puhtaasta ympäristöstä tarvitaan vastuunkantoa laajasti. Vastuuta ilmastosta, vastuuta vesistöistä, vastuuta luonnon monimuotoisuudesta. Tämä vastuu on kirjattu myös Suomen perustuslakiin, jonka 20. pykälä kuuluu: ”vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille”.

Kokoomus uskoo ihmiseen. Vapaa markkinatalous turvaa ilmastokestävyyttä tehokkaasti ja reilusti. Kun päästöille asetetaan oikea hinta, saamme talouden kasvuun ja päästöt laskuun.

Arvoisa puhemies!

Petteri Orpon hallitus vaalii luontoa ja ilmastoa. Tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden heikentyminen.

Hallitus on priorisoinut Helmi, METSO ja NOUSU –luonnonsuojeluohjelmien rahoitusta vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Itämeren tilaa parannetaan ennennäkemättömillä, erityisesti Saaristomeren valuma-alueeseen vaikuttavilla toimilla.

Hallitus vahvistaa vaelluskalakantoja. Heinäveden Palokin koskien vapauttaminen on vaikuttavuudeltaan Suomen merkittävin virtavesiteko. Lisäksi puretaan vähämerkityksellisiä tippavesivoimaloita ja palautetaan vesistöjä luonnontilaan.

Hallitus tekee historiallisen mittavat suojelupäätökset, kun se suojelee valtion vanhat, luonnontilaiset metsät. Nämä monimuotoisuuden kehdot ovat päätöksen jälkeen pysyvästi suojassa.

Perinteinen ympäristönsuojelu tarvitsee rinnalleen myös uutta ajattelua. Tarvitaan ratkaisuja, joissa haittojen minimoinnin ohella kannetaan ympäristövastuuta laajasti. Näitä toimia hallitus ministeri Mykkäsen johdolla määrätietoisesti edistää. Esimerkiksi uuden ekologisen kompensaation mallin myötä yritykset voivat kompensoida aiheuttamiaan haittoja ennallistamalla vastaavaa luontoympäristöä toisaalla.

Arvoisa puhemies!

Tarvitsemme ilmastopolitiikassa vahvaa Eurooppaa. EU:n päästökauppamarkkina leikkaa päästöjä tehokkaasti. Pääosin fossiilivapaan energiantuotannon kasvu vähensi Suomen päästöjä viime vuonna 11 prosenttia edellisvuodesta. Tämä ilman maankäyttösektoria, joka sekin on palautunut nettonieluksi.

Hallitus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan energian suurvallaksi ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi. Luomme puhtaan talouden kasvua kotimaassa ja syrjäytämme saastuttavia ratkaisuja maailmalla teknologian viennin kautta.

Tämä tarkoittaa myös lisää työtä, kun suomalaisyritysten tuottamia uusia puhtaampia ratkaisuja viedään maailmalle. Omat päästövähennystavoitteemme ovat tässä tärkeä kirittäjä. Hallitus on sitoutunut ilmastolain toteuttamiseen.

Tuplaamalla puhtaan energian tuotanto varmistetaan omavarainen, kohtuuhintainen sähkö ja lämpö myös paukkupakkasilla. Putinin sotaa ei saa tukea: Euroopan on irtauduttava venäläisestä veriöljystä ja -kaasusta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hallitus selkiyttää ja sujuvoittaa liian monivaiheisiksi paisuneita lupaprosesseja. Yhden luukun periaatteella eli yhdellä hakemuksella, yhdellä lupapäätöksellä ja yhdellä valitusoikeudella lupajärjestelmästä tehdään Suomelle kilpailuetu. Luvitusta selkiytetään ympäristövaatimuksista tinkimättä.

Arvoisa puhemies!

Meidän suomalaisten luontosuhde on erityinen. Luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille on keskeinen. Minulle se konkretisoituu usein aamuisin kävelylenkillä lähimetsän suhinassa tai meren laineiden äärellä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallituksen määrätietoista työtä puhtaamman ympäristön, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Meidän kaikkien on toimittava, jotta kuulisimme erittäin uhanalaisen hömötiaisen laulavan kauniisti myös tulevaisuudessa.