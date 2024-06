Eläinten maahantuontivalvonnassa jaettiin lähes puhtaita papereita

Valvonnan perusteena on kansallisten ja EU:n yhteisten lakien noudattaminen. Näiden lakien taustalla on eläinten ja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin varmistaminen. Eläinten pitoa, hoitoa, kuljetuksia ja kauppaamista koskevat määräykset on laadittu muun muassa eläintautien torjumiseksi ja pentutehtailun ehkäisemiseksi.

Satamien valvontaan osallistui aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden lisäksi Turun ja Liedon kaupunkien valvontaeläinlääkäreitä sekä Tullin edustajia. Valvontatapahtumassa tarkastettiin, että maahantuoduilla lemmikkieläimillä oli voimassa olevat matkustusasiakirjat (lemmikkieläinpassi) ja tunnistemerkinnät (mikrosiru) sekä valvottiin ennen kaikkea ekinokokkiloishäätöä ja raivotautirokotuksia koskevia määräyksiä.

Kaupallisen tuonnin yhteydessä valvonnassa varmistetaan myös, että lähtömaassa on suoritettu eläinlääkärin tarkastus. Esimerkiksi siitoseläimet ja ulkomailta adoptoidut rescue-eläimet lasketaan usein kaupallisiksi tuonneiksi.

Lemmikkien omistajat olivat hieman yllättyneitä tehostetusta eläinten maahantuonnin valvonnasta, mutta suhtautuivat siihen hyvin myönteisesti.

-Lähes jokainen asiakas sanoi olevansa tyytyväinen, että tällaista eläinten maahantuonnin valvontaa tehdään. Olemme nyt aikatauluttaneet EU:n sisärajaliikenteen maahantulotarkastuksia aiempaa tiiviimmin loppuvuodelle ja ensi vuodelle, kertoo läänineläinlääkäri Rami Kuhanen.

Puutteita ilmeni suhteellisen vähän

Turun ja Naantalin satamissa tarkastettiin kaksikymmentä autoa, joissa kuljetettiin yhtä tai useampaa eläintä, lähinnä lemmikkikoiria. Harraste- tai hyötyeläimiä ei tällä kertaa ollut joukossa.

Kahdessa tapauksessa omistaja ei ollut huolehtinut koiran ekinokokkiloislääkityksestä. Syyksi he ilmoittivat tietämättömyyden Suomen lainsäädännöstä. Kyseiset omistajat ohjattiin välittömästi apteekkiin ostoksille ja loishäädön antaminen varmistettiin, minkä lisäksi laiminlyönnistä määrättiin ylimääräisen valvonnan maksu.

-Ekinokokkilääkityksen puuttuminen on yleinen laiminlyönti koirien maahantuonnissa ja niin oli tässäkin valvonnassa. Ekinokokki on kurja tulokas, sillä se voi levitä lemmikin ulosteen kautta edelleen luontoon, saastuttaen potentiaalisesti muun muassa marjat ja sienet. Ekinokokki tarttuu ihmiseen, jossa loinen voi aiheuttaa rajuja oireita ja jopa kuoleman. Tämän vuoksi leviämisen ennaltaehkäisy on ehdottoman tärkeää, Kuhanen painottaa.

Lisätietoa: