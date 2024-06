Hämeen ELY-keskus on antanut lausunnon Hattulan Niinimäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Myrsky Energia Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman), joka koskee Hattulan kuntaan suunnitteilla olevaa Niinimäen tuulivoimahanketta. Yhteysviranomainen pitää arviointiohjelmaa riittävänä ottaen huomioon ohjelmavaiheen sisältövaatimukset. Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa hankkeen ja ympäristön nykytilan kuvausta. Vaikutusten arvioinnissa tulee erityisesti ottaa huomioon asutukseen, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä virkistykseen kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää linnustoon ja luontoon sekä vesiin kohdistuviin vaikutuksiin.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalan rakentamista, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan 6–10 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on maksimissaan 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus enintään 300 metriä. Hankealueelle rakennetaan myös sähköasema. Tuulivoima-alueen hankealue kattaa noin 1032 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoima-alueen sähköliityntä on tarkoitus toteuttaa 110 kV:n ilmajohtona tai maakaapelina. Sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot kulkevat Hattulan kunnan lisäksi Hämeenlinnan kaupungin alueella.

YVA-menettelyssä tuotetaan tietoa päätöksenteon perustaksi

YVA-ohjelma on toiminnanharjoittajan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi.

YVA-ohjelma ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on luettavissa sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/niinimaen-tuulivoima-YVA.