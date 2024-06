Kaarinan Auvaisbergin uudelle sillalle myönnettiin vesitalouslupa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan uuden Auvaisbergin sillan rakentamiselle. Uusi rakennettava silta ylittää Kuusistonsalmen Auvaisbergin-Koristonrannan ja Lännenmetsän kohdalta.

Silta on osa uutta Paraistenväylään kuuluvaa tieosuutta Kurkelan eritasoliittymästä Kuusiston kautta Kirjalansalmen sillalle. Uuden tieyhteyden tavoitteena on vähentää ruuhkia Kaarinan keskustassa ja parantaa turvallisuutta ohjaamalla osa liikenteestä uudelle ohikulkutielle. Rakennettava silta on noin 400 metriä pitkä ja sen alikulkukorkeus on 16 metriä.

Sillan ali kulkevan Airisto-Harvaluoto-Lemlahti -venereitin käyttöä rajoitetaan sillan rakennustöiden aikana. Venereitti suljetaan muilta kuin soutu- ja moottoriveneiltä 1.11.—14.4. väliseksi ajaksi. Rakentaminen aloitetaan alustavan suunnitelman mukaan vuonna 2025, ja sen arvioitu kesto on kaksi vuotta.

Rakentamisesta aiheutuu melua ja veden väliaikaista samentumista. Samentumista ja muita vedenlaatuvaikutuksia tarkkaillaan näytteitä ottamalla. Samentumista aiheuttavia töitä ei tehdä 1.3.—30.7. välisenä aikana. Työtauon avulla pyritään vähentämään kalojen kutuvaellukselle, lisääntymiselle ja pienpoikasvaiheelle aiheutuvia haittoja.

Lupapäätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (diaarinumero ESAVI/32026/2023).

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

Ympäristöneuvos Ville Keskisarja, p. 0295 016 454

Ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen, p. 0295 018 766 (poissa 6.6.)

etunimi.sukunimi@avi.fi

