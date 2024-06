SuomiAreenassa pelastetaan leskiä ja orpoja byrokratian kourista - Finanssiala ry:n, DVV:n ja Verohallinnon paneelikeskustelussa haetaan ratkaisuja kuolinpesän asioiden vaivattomaan hoitoon

Finanssiala ry (FA), Verohallinto ja Digi- ja väestötietovirasto (DVV) järjestävät kesän SuomiAreenassa paneelikeskustelun, jossa etsitään ratkaisuja kuolinpesän asioiden vaivattomampaan hoitoon. Tällä hetkellä läheisen kuolema syöksee omaiset paperilomakerumbaan, sillä juuri mikään asia ei tapahdu automaattisesti tai sähköisesti. Kuolleen lähiomainen joutuu taistelemaan valtavan, vanhanaikaisen ja monimutkaisen byrokratiaviidakon läpi ennen kuin kaikki kuoleman jälkeen hoidettavat asiat on saatu kunnialla maaliin.

”Tällä hetkellä kuolinpesän asioiden hoito on varsin monimutkainen prosessi, jota pyöritetään pitkälti paperisesti. Tilaisuuden järjestäjien yhteinen tavoite on, että läheisen kuolemaan liittyvää byrokraattista taakkaa saataisiin kevennettyä ja läheisen kuoleman jälkeiset asiat voisi hoitaa halutessaan mahdollisimman pitkälti automaationa ja digitaalisesti”, FA:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela selventää.

DVV, Verohallinto ja Finanssiala kutsuivat koolle niin sanotun kuoleman ekosysteemin ensimmäisiä kertoja jo yli viisi vuotta sitten ja alkoivat edistää asiaa. Digitaalisen palvelun visiointiin ja suunnitteluun on osallistunut näiden kolmen organisaation lisäksi muun muassa pankkeja, vakuutusyhtiöitä, laki- ja hautaustoimistoja sekä seurakuntia.

Kaarlelan mukaan nykyisen tilanteen ongelmallisuus on tunnistettu ja tiedostettu kiitettävästi. Myös poliittinen tahtotila asian korjaamiseksi on herännyt. Hallitusohjelmasta löytyy kirjaus kuolleen omaisen asioiden hoidon helpottamisesta, ja asiaa edistämään on perustettu erillinen ohjelma, jonka tavoitteena on digitalisoida läheisen kuolemaan liittyviä palveluita ja helpottaa omaisten asiointia raskaassa elämäntilanteessa.