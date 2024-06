Vietä monipuolinen kaupunkijuhannus Espoossa

Perheiden juhannus Vitträsk-järven rannalla Hvittorpissa

Hvittorpin juhannuksen perhepiknik kutsuu viettämään keskikesän juhlaa rennoissa tunnelmissa Suomen luonnosta nauttien.

– Grillaus, saunominen ja uiminen ovat keskeisiä elementtejä monelle juhannuksen juhlijalle ja siksi halumme tarjota siihen mahdollisuuden matalalla kynnyksellä, kertoo Espoon seurakuntayhtymän yhteistyökoordinaattori Laura Leipakka.

Perheet ovat tervetulleita Hvittorpiin juhannusaattona 21.6. klo 14–17. Juhannuspiknik on suunnattu erityisesti lapsiperheille ja sen järjestää Olarin seurakunta. Hvittorpin kurssikeskus sijaitsee Kirkkonummella osoitteessa Hvittorpintie 245, Masala. Paikan päällä on mahdollisuus grillata omia eväitä. Saunat ovat lämpiminä ja Vitträsk-järveen voi pulahtaa uimaan. Tapahtuma alkaa lipunnostolla klo 14, ja juhannushartaus pidetään kurssikeskuksen pihalla klo 16.30.

Aikuisten juhannusleiri maalaismaisemassa Velskolassa

Espoonlahden seurakunta järjestää työikäisille aikuisille suunnatun juhannusleirin Velskolassa nyt jo kolmatta kertaa.

– Lämminhenkinen leiri, jossa oli paljon kesäistä tekemistä ja kristillistä sisältöä. Mitään pakollista ohjelmaa ei ollut. Ruoka oli hyvää.

Näin kertoo viime kesänä leirille osallistunut mies, 46, kävijäpalautteessa.

Aikuisten juhannusleiri kestää koko viikonlopun pe–su 21.–23.6. Leiripaikka on Velskolan kurssikeskus Pohjois-Espoossa, Vääräjärventie 2. Leirillä ollaan paljon ulkona ja käydään välillä uimassa kurssikeskuksen uimarannalla. Ohjelmassa on muun muassa improa, tanssia, laulua, rukousta ja retkeilyä. Leirin hinta 50 € sisältää täysihoidon. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät Espoon seurakuntien tapahtumakalenterista. Ilmoittautuminen päättyy 11.6.

Koko perheen juhannusjuhla ja koiraystävällinen pihakirkko Leppävaarassa

Juhannusjuhla Leppävaaran kirkonmäellä juhannusaattona 21.6. klo 15–18 tarjoaa kivaa ohjelmaa kaikenikäisille. Paikalle pystytetään pomppulinna pikkuväen iloksi. Lisäksi lapsille on tehtävärata. Ohjelmassa on kansanmusiikkia ja -tansseja, yhteislauluja kirkkosalissa, hartaus klo 15 ja lipunnosto noin klo 17.45. Tarjolla on grillimakkaraa, kahvia, mehua ja pullaa. Vapaaehtoinen maksu Ukrainan pakolaisille Kirkon Ulkomaanavun kautta. Juhlaan on kuljetus Karakappelin edestä klo 14.30 ja Perkkaalta Upseerinkatu 5:stä klo 14.45, paluukyyti kirkolta lähtee klo 18.

Juhannuspäivänä lauantaina 22.6. klo 11 Leppävaaran kirkon sisäpihalla järjestetään hieman erilainen pihakirkko: mukaan saa tulla koiran kanssa. Sateen sattuessa jumalanpalvelus siirtyy kirkkosaliin, ja tällöin eläinystävä jää kotiin. Jumalanpalveluksen aihe on ”Tämä on totta”. Kirkkokahvit ovat tarjolla tilaisuuden jälkeen.

Kaikille avoimia juhannusjuhlia, messuja ja kirkkokonsertteja eri puolilla Espoota

Espoon evankelis-luterilaisissa seurakunnissa keskikesän juhlintaan kuuluu lisäksi konsertteja, messuja ja perinteisiä juhannusjuhlia. Alla lueteltuihin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Lisätietoja Espoon seurakuntien juhannustapahtumista löydät verkkosivuiltamme espoonseurakunnat.fi/juhannus. Tapahtumat ovat päihteettömiä.