Tehy, SuPer ja Erto: Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen yksityiselle terveyspalvelulualalle

SuPerin Paavola: HUS:n rekrytointikielto uhkaa potilasturvallisuutta ja hoitajien työturvallisuutta 3.6.2024

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan HUS:n säästösuunnitelmista. Yksi suunnitelmista on asettaa rekrytointikielto, joka estää esimerkiksi eläköityvän hoitohenkilökunnan korvaamisen uudella. Toteutuessaan toimi heikentää potilas- ja työturvallisuutta sekä alan veto- ja pitovoimaa. – Yhä pienemmällä henkilöstörakenteella yhä useampi hoitaja on vaarassa uupua ja jättää hoitotyön, mikä syventää alaa piinaavaa henkilöstöpulaa, Paavola huomauttaa. HUS päättää säästötoimistaan maanantaina.