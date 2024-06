S-Pankki selvitti: Suomalaisten halukkuus ostaa mökki on piristynyt – mökkeily ei enää itsestään selvä tapa viettää lomaa

Neljättä kertaa toteutetusta S-Pankin Suuresta mökkikyselystä selviää, että aiempaa useampi suomalainen on kiinnostunut ostamaan mökin. Kyselyn mukaan vahvana tekijänä kiinnostuksen taustalla on mökkien hintojen lasku ja parantunut henkilökohtainen taloustilanne. Kiinnostus mökin ostoon on muita ikäryhmiä vahvempaa alle nelikymppisillä.

Mökistä ollaan selvästi valmiita maksamaan vähemmän kuin aiempina vuosina. Siinä missä esimerkiksi kaksi vuotta sitten 40 000–80 000 euron mökit ja 80 001–150 000 euroa maksavat mökit olivat vaihtoehtoina yhtä suosittuja, nyt 40 000–80 000 euroa maksava mökki on kysytyin vaihtoehto.

”Vielä pari vuotta sitten ne, jotka korona-ajan mökkikuumeessa ehdottomasti halusivat mökin, olivat valmiita maksamaan siitä suuriakin summia jopa näkemättä mökkiä ennen kauppaa. Nyt kun tilanne on rauhoittunut, ihmiset ovat valmiita käyttämään enemmän aikaa itselle oikeasti sopivan mökin löytämiseen ja haluavat maksaa siitä sopivan hinnan”, kertoo S-Pankin lainojen kehityspäällikkö Annemari Airaksinen.

Kyselystä paljastuu, että suomalaisten vapaa-ajan vietossa tapahtunut selvä muutos. Mökkeily kilpailee muiden lomanviettotapojen kanssa eikä mökille useinkaan mennä viettämään koko lomaa. Yleisintä on viettää aikaa mökillä 1–3 päivää kerralla (57 % vastaajista), kun toiseksi yleisin kerralla vietetty aika on 4–6 päivää (23 %). Vuosittaisia mökkipäiviä kertyy lähes kolmelle viidestä mökkeilijästä alle 20 päivää ja 45 prosentille kymmenen päivää tai vähemmän. Yleisin mökkeilyseura on oma puoliso (60 %) ja toiseksi yleisin kaverit (30 %).

Mökillä olevat mukavuudet ovat tärkeimpiä yli 70-vuotiaille. Mukavuuksien kärjessä jatkavat edellisvuosien tapaan sauna (mukavuus on vähintään melko tärkeä 92 %:lle vastaajista) ja jääkaappi (91 %), kolmanneksi nousivat ranta ja sähköt (molemmat 82 %).

”Nuorille kelpaa vähän askeettisempikin mökki, sillä mökillä kerralla vietetty aika on lyhyempi kuin iäkkäämmillä. Kun mökillä vietetty aika pitenee, toivotaan myös parempaa varustelua”, analysoi S-Pankin lainojen kehityspäällikkö Annemari Airaksinen.

Vaikka kiinnostus mökin ostoa kohtaan on kasvanut, S-Pankin tilastoista selviää, että muun markkinan tapaan vapaa-ajan asuntolainoja on nostettu vähemmän kuin viime vuonna.

”Jos mökkiä kaipaa, nyt on mahdollista tehdä hyvät kaupat. Tarjonta on monipuolista ja hinnat kohdillaan, joten mahdollisuudet mieleisen mökin löytämiseen ovat hyvät”, vinkkaa lainojen kehityspäällikkö Annemari Airaksinen.

Tutkimuksen toteutti Kantar Insights S-Pankin toimeksiannosta. Tutkimusaineisto kerättiin Kantarin internet-paneelissa 10.–15.5.2024. Tutkimukseen vastasi 1 024 yli 15-vuotiasta suomalaista. Vastaajajoukko edustaa 15–79-vuotiasta väestöä.

Katso yhteenveto S-Pankin suuren Mökkikyselyn 2024 tuloksista