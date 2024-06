Hyvinvointialueilla tarve 5,85 miljardin euron tilainvestoinneille – erikoissairaanhoito edelleen merkittävin investointikohde

Maakuntien tilakeskus on laatinut ensimmäisen lakisääteisen selvityksen hyvinvointialueiden tilainvestoinneista. Selvityksen mukaan alueilla on jo tehty päätökset hankkeista, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 3,0 miljardia euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, HUS-yhtymän ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon hankkeisiin. Lisäksi alueilla on noin 2,8 miljardin euron investointisuunnitelmat. Näistä suurin osa olisi HUS-yhtymän ja Pirkanmaan hyvinvointialueen hankkeita.