Hailuodon kahden lautan kesäliikennöinti käynnistyy tulevan viikonlopun kuluessa

Hailuodon päälautta Merisilta rikkoontui tiistaina 28.5. lähellä Hailuodon lauttarantaa, minkä jälkeen lauttaliikenne on toiminut varalautta Meriluodon voimin. Meriluoto on aloittanut kesäaikataulun mukaisen liikennöinnin ajamalla päälautan aikataulun mukaan, mutta ilman lisälauttaa. Liikennöinti yhdellä kapasiteetiltaan pienemmällä lautalla ei tarjoa riittävää välityskykyä lauttapaikalle. Lisäksi yhdellä lautalla liikennöinti on haavoittuvaista. Näistä syistä Hailuotoon siirretään lisälautta Replot 2 Saaristomereltä. Replot 2 lautan hinaus Hailuotoon käynnistettiin tiistaina ja se saapuu Hailuotoon perjantain kuluessa. Saapumisen jälkeen tehdään lauttarannan kaltureihin tarvittavat muutostyöt. Ennen kuin Replot 2 voi aloittaa liikennöinnin, lauttapaikan maatuissa kiinni olevien ponttonien varassa kelluvia ajoluiskia eli kaltureita täytyy muokata sille sopiviksi. Replot 2 aloittaa liikennöinnin tulevan viikonlopun kuluessa, jolloin siirrytään ajamaan kahden lautan kesäaikataulun mukaisesti.

Replot 2 liikennöi Hailuodossa, kunnes rikkoontunut päälautta Merisilta saadaan korjattua. Merisillan korjaustyöt kestävät arvion mukaan n. 3–4 viikkoa. Merisilta on hinattu Oulun satamaan korjattavaksi. Merisillan toisen potkurimoottorin akseli on murtunut ja moottori on korjattavana Torniossa. Korjaustöiden yhteydessä vaihdetaan varmuuden vuoksi myös toisen moottorin toistaiseksi ehjä akseli. Näin varmistetaan osaltaan Hailuodon liikenteen toimivuutta. Merisilta tullaan telakoimaan lokakuussa Siikamarkkinoiden jälkeen. Telakoinnissa vaihdetaan eri valmistajan potkurimoottorit. Niiden toimitusaika on pitkä, joten Hailuodon liikenteen varautumista parannetaan myös hankkimalla Merisiltaan 2 varapotkumoottoria sekä muita kriittisiä komponentteja.

Meriluodon kantavuus on 150 tonnia ja noin 45 henkilöautoa. Replot 2:n kantavuus on 130 tonnia ja noin 30 henkilöautoa. Replot 2 kuljettaa vain henkilö- ja pakettiautoja sekä kevyitä, enintään 20 tonnin painoisia kuorma-autoja, sillä kapeutensa takia se ei pysty kiinnittymään Hailuodon lauttapaikan kaltureihin raskaan liikenteen edellyttämällä tavalla. Meriluoto on nyt ainoa raskaskuljetuksiin kykenevä lautta, eikä sen käytettävyyttä haluta riskeerata ylimääräisillä kuljetuksilla. Sen vuoksi kiinteän yhteyden louhekuljetuksia ei kuljeteta ennen kuin Merisilta on palannut liikenteeseen.

Kesän lomaliikenteen alkaessa on mahdollista, että lauttapaikoilla syntyy jonoa ja odotusajat venyvät, sillä lauttojen yhteiskapasiteetti on pienempi normaalitilanteessa. Kehotamme varautumaan viivästyksiin ja varaamaan riittävästi matka-aikaa.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Tapani Jaakkola, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600