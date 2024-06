Haitallisten vieraslajien torjunnan talkoisiin on myönnetty rahoitusta 18 hankkeelle

Sinileväseuranta on alkanut rauhallisissa merkeissä (Varsinais-Suomi, Satakunta) 6.6.2024 12:18:41 EEST | Tiedote

Kesän 2024 valtakunnallinen sinileväseuranta on jälleen alkanut. Seurantajakso kestää kesäkuun alusta syyskuun loppuun, ja sen aikana havainnoidaan sinilevien esiintymistä havainnointialueen järvissä ja merialueella. Lounais-Suomen alueella (Varsinais-Suomi ja Satakunta) seurannassa on 34 vakiohavaintopaikkaa, joista noin 18 sijaitsee merialueilla ja loput sisävesissä. Osa havaintopaikoista on ollut mukana jo seurannan alusta alkaen, eli vuodesta 1998 saakka.