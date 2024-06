EU-vaalit ovat käynnissä

Yhteensä noin 360 miljoonaa äänioikeutettua valitsee seuraavan Euroopan parlamentin 720 jäsentä. Näistä kaksi miljoonaa on 16- ja 17-vuotiaita, jotka äänestävät ensi kertaa, sillä äänestämisen alaikäraja on 16 vuotta Belgiassa, Saksassa, Maltalla sekä Itävallassa ja 17 vuotta Kreikassa. Muissa jäsenmaissa alaikäraja on 18 vuotta.

Olemme koonneet tietoa vaaleista vaalisivustolle.

Vaalien tulossivuilta taas näet reaaliaikaisia päivityksiä tuloksista sunnuntaina. Ennusteita aletaan julkaista klo 19.15-19.30 (Suomen aikaa) ja alustavia tuloksia 00.15-00.30 (Suomen aikaa).

EU-vaalien seuraaminen reaaliajassa

Parlamentin multimediakeskuksessa ja EbS:llä on median käyttöön kuvamateriaalia vaaleista kaikissa jäsenmaissa. Katso mm. video äänestyspaikasta tuulimyllyn sisällä Alankomaissa, äänestämisestä Svartsön saarella Ruotsissa sekä lautalla Kemiönsaaren kunnassa Suomessa. Kirjeäänestäminen on mahdollista neljässätoista jäsenmaassa, esimerkiksi Kreikassa. Viikonloppuna multimediakeskukseen lisätään materiaalia vaaleista, mm. videot, joissa kärkiehdokkaat ja ryhmänjohtajat äänestävät.

Äänestyspäivät ja vaali-ilta Brysselissä

Euroopan parlamentin täysistuntosali Brysselissä on muutettu lehdistötilaksi, jossa yli tuhat toimittajaa yli 90 maasta seuraa vaali-illan etenemistä sunnuntaina. Parlamentin tiloissa on 700 toimittajien työpistettä ja 125 standup-kuvauspaikkaa, joista 66 täysistuntosalissa. 185 broadcast-yhteyttä on varattu suorille lähetyksille.

Lue lisää vaali-illan käytännön tietoja ja aikatauluja täältä.

Hyvä tietää