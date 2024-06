Ronkainen, Horttanainen, Varis ja Hämäläinen voittoon Jaama Runilla

Kontiolahtelainen Tomi Ronkainen oli nopein Jaama Run -polkujuoksutapahtuman 24 kilometrillä. Toiseksi juossut Team Untamon Urheilun Risto Mägi jäi Ronkaisesta liki kolme minuuttia.

”Hyvin meni. Tiesin, että on nopea reitti. Aika täysillä tuli lähdetty liikenteeseen. Katsottiin vain, miten pitkälle jaksaa. Alle 1.40 oli tavoite, ja se aika hyvin onnistuikin”, vauhdikkaalla juoksullaan reittiennätyksen aikaan 1:32:59 päivittänyt Ronkainen sanoi.



Naisten 24 kilometrillä nopein oli Heidi Horttanainen.

Kari Varis viimeisteli Jukolan viestiin

12 kilometrillä nopein oli Kari Varis. Viimeistelyharjoituksen viikon päästä odottavaan Lakia-Jukolaan tehneellä Variksella oli tavoitteena saada itsensä ahtaalle.

”Aloitin tarkoituksella vähän liian kovaa. Sielläkin joutuu lähtemään avauksessa kovaa, niin loppu tuntui aika pahalta”, voittaja ennakoi suurtapahtuman lähtöä.

Jukolan viestissä Variksella on joukkuekavereina kokenut joukkio.

”Porukassa on mukana aika monta Jukolan viestin voittajaa. Kaverina on Airila, Martomaa, Romppainen ja Hernelahti. Siinä on mahdollisuus hävitä koko viesti avauksessa.”

”Treeninä tämä oli hyvä. Yksin jos lähtisi juoksemaan tuon reitin, niin tulisi annettua nopeammin periksi. Mutta on muistettava, että Jukolan avausosuus on erittäin fyysinen, niin tänään piti pitää itseään ahtaalla se reilu 40 minuuttia.”

Naisten ykkönen oli Kontiolahden Urheilijoiden Inka Hämäläinen.

Lyhimmän, 5 kilometrin matkan voittoon juoksivat naisissa Annika Piiparinen, miehissä Kontiolahden Urheilijoiden Aki Myyry, N15-sarjassa Kontiolahden Urheilijoiden Milja Pyykkö ja M15-sarjassa Pyhäselän Urheilijoiden Pietu Stenberg. N15-ikäluokassa 12 kilometrin voittaja oli Kontiolahden Urheilijoiden Venla Pyykkö.

Jaama Run 8.6.2024 tulokset: https://jaamaevents.com/jaama-run/tulokset

Tapahtuman Facebook- ja Instagram-seinillä on katsottavissa voittajien haastatteluja.