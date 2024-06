Muumimaailma avautuu 11.6. – Kesän aloittaa Vilijonkan Puutarhajuhlat

Kesän Uutuudet

Kesän 2024 suuriin uutuuksiin kuuluu Vilijonkan talo ja sen viehättävä piha-alue, jossa vierailijat pääsevät osallistumaan hauskoihin ja opettavaisiin siivoustalkoisiin. Tämä interaktiivinen alue tarjoaa mahdollisuuden oppia siisteydestä ja vastuullisuudesta leikin lomassa.

Toinen jännittävä uutuus on Näkymättömän Ninnin polku, jossa vierailijat voivat seikkailla ja nauttia hauskoista yllätyksistä. Polun varrella on myös sadeseinä, joka tarjoaa viilennystä kesäpäivinä ja polun varrelta löytyy hauskaa tekemistä kaikenikäisille. Polulla liikkuessaan vieraat voivat kohdata myös Tiuhtin ja Viuhtin, jotka lisäävät ripauksen taikaa ja jännitystä.

Kohtaamisia ja elämyksiä koko päiväksi tai vaikka kahdeksi

Koko kesä Muumimaailmassa on täynnä enemmän kohtaamisia ja elämyksiä kuin koskaan aikaisemmin. Päivän ohjelma on monipuolinen ja runsas, tarjoten tekemistä ja nähtävää aamusta iltaan. Teatteri Emmassa nautitaan Vilijonkan juhlista, kun taas Pikku Estradilla nähdään mukaansatempaavia esityksiä, jotka viihdyttävät kaikenikäisiä katsojia.

Herkuttelua erityisruokavaliot huomioiden

Muumimaailmassa ruokailu on elämys itsessään. Useissa eri pisteissä voi nauttia herkullisista annoksista, ja erityisesti suositellaan maistamaan Muumi-vohvelia, joka on lasten ja aikuisten suosikki. Erityisruokavaliot on otettu hyvin huomioon, ja Jamix-järjestelmän kautta vierailijat voivat tarkistaa jokaisen tarjottavan ravintoarvot ja ainesosat. Tämä varmistaa, että kaikki voivat nauttia ruoasta turvallisesti.

Muumimaailman mobiilisovellus tarjoaa kävijöille lisäarvoa Taikaelämyksillä ja mahdollisuuden tilata ruokaa suoraan pöytään. Sovellus tekee vierailusta sujuvan ja entistäkin mukavamman.

Muumien Mietelausepolku

Naantali, Muumimaailman kotikaupunki, on avannut rantaraitilleen Muumien mietelausepolun, joka on kaikille avoin. Tämä polku tarjoaa kauniita näkymiä ja inspiroivia mietelauseita muumeilta, tehden kävelystä rantaraitilla vieläkin erityisemmän kokemuksen.

Aukioloajat

Muumimaailma on avoinna 18. elokuuta asti, tarjoten koko kesän ajan unohtumattomia elämyksiä ja iloa kaikille vierailijoille. Tule mukaan ja koe taianomainen kesä Muumimaailmassa!

Lisätietoja: Muumimaailma

info@muumimaailma.fi

www.muumimaailma.fi