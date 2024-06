Saana Opacic menetti luottotietonsa 19-vuotiaana – nyt hän haluaa auttaa muita nuoria välttämään saman kohtalon

Ilmestyy 5.8.

Saana Opacic menetti luottotietonsa 19-vuotiaana. Alkoi pitkä tie ulos veloista ja itsetutkiskelu, joka sai Opacicin muuttamaan täysin käsityksensä rahasta ja sen käyttämisestä.

Opacic kertoo oman tarinansa kasvamisesta köyhässä perheessä ja sen vaikutuksista myöhempään elämään. Hän uskoo oman taustansa vaikuttaneen pitkään siihen, ettei hän ajatellut esimerkiksi korkeakouluopintojen tai säästämisen olevan hänelle mahdollista. Vasta lähemmäs kolmekymppisenä Opacic ymmärsi, että hänen ei tarvitse suhtautua rahankäyttöön samalla tavalla kuin hänen lapsuudenperheessään suhtauduttiin.

”Aloitettuamme säästämisprojektin yhdessä puolisoni kanssa tajusin, että rahalla oli aina ollut minulle hirveän suuri merkitys. Se oli itsestään selvästi tavoiteltava asia ja samaan aikaan asia, joka aiheuttaa kateutta.”

Ennen oivallusta Opacic joutui käymään läpi velkaantumisen ja luottotietojen menetyksen. 18-vuotiaana yksinhuoltajaksi jäänyt äiti hoiti yksin kaikki talouskulut vuokrasta puhelin- ja nettilaskuihin, ja samanaikaisesti myös nuoren elämä ulkona käymisineen, mökkiviikonloppuineen ja shoppailuineen veti puoleensa. Opacic rahoitti hänen ja lapsensa elämää pikavipeillä eikä uskaltanut kertoa taloushuolistaan neuvolassa tai edes läheisilleen.

Ympäristöllä ja trendeillä on vaikutus monen rahasuhteeseen

Opacic kertoo, että omien rahavaikeuksien juurisyiden ymmärtäminen on vaatinut paljon itsereflektiota ja -myötätuntoa.

”Omilla toimilla on vaikutusta, mutta niin on myös ympäristöllä ja trendeillä, haluammehan kaikki kuulua joukkoon. Kun esimerkiksi 30 tuhannen euron joustoluoton voi ottaa heti kun on täyttänyt 18, voi sillä olla tuhoisia vaikutuksia hyväksyntää kaipaavalle nuorelle aikuiselle.”

Myös esimerkiksi masennus tai diagnosoimaton ADHD voivat vaikuttaa omaan ostokäyttäytymiseen, Opacic muistuttaa.

Myöhemmin Opacic on saanut apua talousongelmiinsa muun muassa sosiaalitoimistosta, Takuusäätiöltä sekä ulosotosta, jonne voi tarpeen tullen soittaa ja sopia maksusuunnitelmasta. Tärkeää on, ettei rahapulmien kanssa jäisi yksin, sillä silloin kenenkään on vaikea edes tarjota apua.

Hyvä paha raha – Opi hallitsemaan omaa talouttasi tarjoaa Opacicin tarinan lisäksi konkreettisia neuvoja ja harjoituksia, joiden avulla jokainen voi oppia ajattelemaan omaa rahankäyttöään uudella tavalla. Opacicin valoisa viesti on, että velkaantumisesta voi selvitä, eikä siitä tarvitse tuntea häpeää.

Talouden voi saada tasapainoon, vaikka tulot olisivat pienetkin.

Saana Opacic on turkulainen sisällöntuottaja, jonka Instagram-tilillä on yli 30 tuhatta seuraajaa. Hänen tavoitteenaan on vähentää rahavaikeuksiin liittyvää häpeää ja kannustaa erityisesti nuoria ajattelemaan tietoisemmin omaa kuluttamistaan ja talouttaan.

