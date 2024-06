Riitta Rahkila erityisasiantuntijaksi Elintarviketeollisuusliittoon

Rahkila on koulutukseltaan eläinlääketieteen tohtori (elintarvikehygienia).

Hän on työskennellyt viimeksi Ruokavirastossa elintarviketurvallisuuteen ja elintarvikevientiin liittyvissä vaativissa tehtävissä. Pisimpään hän on toiminut lihantarkastusyksikössä aluejohtajana ja vientitiimissä Kiinan-elintarvikeviennistä vastaavana erityisasiantuntijana. Hänellä on työkokemusta myös Puolustusvoimista ympäristöterveydenhuollon viranhaltijana sekä Helsingin yliopistosta elintarvikehygienian tutkijana ja opettajana.

– Elintarviketurvallisuuden kysymykset sekä niihin liittyvä EU:n ja kansallisen tason lainsäädäntö ovat ruoka-alalla jatkuvan kehittämisen ja muutoksen kohteina. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme uutta näkemystä ja vahvaa asiantuntemusta tiimiimme, johtaja Marleena Tanhuanpää iloitsee.

– Olen todella innoissani uudesta tehtävästäni Elintarviketeollisuusliitossa. Koen suomalaisen ruoantuotannon ja elintarviketeollisuuden menestymisen edistämisen erittäin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi asiaksi. Elintarviketurvallisuus ja -laatu ovat Suomessa korkealla tasolla, ja on hienoa päästä jatkamaan työtä niiden eteen yhdessä elintarvikeyritysten kanssa, Riitta Rahkila sanoo.

Uudelleenjärjestelyjä ETL:n sektorikohtaisiin vastuualueisiin

ETL uudistaa samalla muiden asiantuntijoidensa sektorivastuita. Uudistuksen tarkoituksena on vastata entistä paremmin liiton strategian mukaisiin tavoitteisiin ja lisätä edunvalvonta-alueiden keskinäistä synergiaa.

Toimialapäällikkö Terhi Virtasen vastuulla ovat Lastenruokayhdistys, Mausteyhdistys, Makeis- ja keksiteollisuusyhdistys sekä Kahvi- ja paahtimoyhdistys.

Toimialapäällikkö Mari Rainingon vastuulla ovat Kasvisteollisuusyhdistys, Kauppamallastamojen yhdistys, Kauppamyllyjen yhdistys, Tärkkelysteollisuusyhdistys ja Suomen Öljykasvituoteyhdistys.

Marika Säynevirta vastaa jatkossa johtavana asiantuntijana ETL:n EU-edunvalvonnasta.