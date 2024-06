Helena Sauramo on nimitetty Hedin Automotive Oy:n toimitusjohtajaksi

Hedin Automotive Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Helena Sauramo vastaa vähittäiskaupan johtamisesta ja kehittämisestä Suomessa 23. syyskuuta alkaen, keskittyen Hedin Automotive Finland Oy:n ja Hedin Automotive Retail Oy:n liiketoiminnan johtamiseen. Osaava ja vankka johtaminen on ratkaisevassa roolissa yhtiön kunnianhimoisten kasvutavoitteiden saavuttamiseksi ja yhtiön aseman vahvistamiseksi Suomen johtavana autokauppiaana. Työssään Sauramo keskittyy myös yhtiön jo arvostetun maineen kehittämiseen.

”Autoala läpikäy merkittäviä muutoksia, ja murrostilanteessa menestyvät yritykset hyötyvät mittakaavaeduista sekä monipuolisesta liiketoimintamallista ja arvoketjusta. Suomi on yksi tärkeimmistä markkinoistamme ja olen iloinen voidessani toivottaa Helena Sauramon tervetulleeksi Suomen vähittäismyyntitoimintojen toimitusjohtajaksi. Helenalla on vahva tausta autoalalta sekä vankka kokemus toimitusjohtajan tehtävistä”, sanoo Anders Hedin, Hedin Mobility Groupin perustaja ja konsernin toimitusjohtaja.

”Olen iloinen ja innoissani liittyessäni Hediniin sekä siitä, että saan olla mukana rakentamassa Hedinin matkaa kohti Suomen johtavaa autokauppatoimijaa. Hedin on suhteellisen uusi toimija Suomessa, mutta yritysostojen kautta sen taustalla vaikuttavat tunnetut, markkinassa vakiintuneet suomalaiset, perinteiset autoalan yritykset, kuten Laakkonen ja Delta Auto. Hedinillä on loistava henkilöstö ja vahva halu saavuttaa erinomainen asiakastyytyväisyys”, kommentoi Helena Sauramo.

”Ensisijainen tavoitteeni on tarjota ensiluokkaista asiakaspalvelua ja -kokemusta asiakkaillemme. Kun varmistamme korkean laadun kaikissa toiminnoissamme, luomme arvoa myös henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Hedin Mobility Groupin kasvu on ollut ennennäkemätöntä, ja meillä on useita synergioita hyödynnettävänä sekä parhaita käytäntöjä ja ratkaisuja tuotavana Suomeen. Jatkamme Suomen toimintojen integrointia. Otan vastaan toimitusjohtajan viestikapulan kunnianhimoisilla kasvu- ja kannattavuustavoitteilla”, hän jatkaa.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Martti Muona on nimitetty Bavaria Finland yhtiön toimitusjohtajaksi 1.6.2024 alkaen.