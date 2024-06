Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2024 uimarantaluettelo julkaistu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut toimialueensa yleisten uimarantojen uimarantaluettelon vuodelle 2024. Hämeenlinnan Pannujärven uimaranta on poistettu luettelosta vähäisen käytön vuoksi, mutta muuten luettelo pysyy ennallaan viime vuoteen verrattuna. Pannujärven uimarantaa valvotaan jatkossa pienenä yleisenä uimarantana.



Toimialueella on tällä hetkellä 102 yleistä uimarantaa. Lohjan Moision uimaranta on poistettu luettelosta jo toista uimakautta peräkkäin huonon laatuluokan vuoksi. Rannalla tehdyt toimenpiteet eivät ole vielä vaikuttaneet ratkaisevasti vedenlaadun parantumiseen. Lohjan terveydensuojeluviranomainen seuraa tilannetta edelleen. Tiedottaminen kaikkien kuntien verkkosivuilla ei vielä tarkistushetkellä vastannut uimavesiasetuksen kaikkia vaatimuksia. Osa kunnista ei ollut päivittänyt sivuilleen viimeisimpiä uimavesiluokituksia, mutta päivityksiä tehtiin vielä toukokuun aikana.

"Lain mukaan aluehallintovirasto varmistaa, että alueemme uimarannat täyttävät tiukat laatuvaatimukset ja että kuntalaisilla on turvalliset ja puhtaat uimapaikat käytettävissään", sanoo ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Sini Mustakallio. "Jatkamme seurantaa ja yhteistyötä kuntien kanssa varmistaaksemme vedenlaadun parantumisen ja ajantasaisen tiedottamisen."

Uimarantojen kehittämiseen voi osallistua

Yleisöllä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia uusien uimarantojen lisäämiseksi uimarantaluetteloon. Näin varmistetaan, että runsaasti käytetyt rannat ovat säännöllisen valvonnan piirissä. Ehdotuksen uimarannan lisäämisestä luetteloon voi tehdä ottamalla yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen. Tarkempia tietoja asiasta saa kyseiseltä viranomaiselta.

Aluehallintovirasto ohjaa kuntia uimarantaluettelon laadinnassa ja uimarantojen valvonnassa. Virasto toimittaa tarkistetun uimarantaluettelon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka tekee luettelosta valtakunnallisen yhteenvedon.

Valtakunnallinen uimarantaluettelo julkaistaan THL:n verkkosivuilla ja toimitetaan Euroopan komissiolle. Euroopan ympäristökeskus EAA julkaisee yleisten uimarantojen tiedot koko EU:n laajuudelta verkkosivuillaan. Sivuilla on muun muassa uusin vuosittain laadittava raportti rantojen uimaveden laadusta. Tiedoista voi olla hyötyä esimerkiksi matkailijoille.

Lisätietoja



Vuoden 2024 valtakunnallinen yleisten uimarantojen luettelo ja uimavesiluokat: Yleisten uimarantojen luettelo uimakaudella 2024 ja uimavesiluokat uimakausien 2021, 2022 ja 2023 jälkeen (thl.fi)

Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n Uimavesien tila -sivusto: Uimavesien tila — Euroopan ympäristökeskus (europa.eu)