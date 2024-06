Jane ja Aatos Erkon säätiöltä miljoonarahoitus Sibelius-Akatemialle kulttuurisen moninaisuuden vahvistamiseen musiikkikoulutuksessa

Nelivuotinen ÄÄNI JA OIKEUS – Musiikki monimuotoisuuden edistäjänä -hanke vastaa kasvavaan polarisaatioon ja eriarvoistumiskehitykseen sekä kulttuurienvälisen vuoropuhelun tarpeeseen suomalaisessa musiikkikoulutuksessa ja yhteiskunnassa laajemmin. Se tutkii musiikin roolia ja merkitystä sekä kulttuuriperinnön ilmentäjänä että yhteiskunnallisen keskustelun välineenä.

”Haluamme kehittää opintietä suomalaisessa musiikkikoulutuksessa niin, että se valmistaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisten kulttuurien ja kulttuuriperintöjen näkökulmista, omistajuudesta ja arvosta”, Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg sanoo.

Moninaisuuden, inklusiivisuuden ja saavutettavuuden vahvistaminen suomalaisessa musiikkikoulutuksessa on alan toimijoiden vuonna 2020 yhteisesti, Musiikkikoulutuksen visiossa 2030, julkilausuma tahtotila.

Samalla selvitetään musiikin tarjoamia työkaluja kulttuurisesti herkkien aiheiden käsittelyssä sekä mahdollisuuksia toimia turvallisena tilana vaikeiden yhteiskunnallisten keskustelujen avaamiselle.

”Ongelmanratkaisu musiikin keinoin on uudenlainen tapa lähestyä yhteiskunnallisia haasteita. Tutkimme musiikin, musiikillisen perinnön ja musiikin esittämisen roolia kulttuurisen ymmärryksen ja vuoropuhelun mahdollistajana”, Gardberg sanoo.

Yhdysvalloista vaikutteita kulttuuriseen dialogiin

Sibelius-Akatemia tekee hankkeessa yhteistyötä yhdysvaltalaisten musiikkikorkeakoulujen ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

”Vahvistamme hankkeen avulla pohjoisamerikkalaisessa akateemisessa keskustelussa paljon pidemmällä olevaa dialogia kulttuuriperintöön liittyvistä oikeuksista, inklusiivisuudesta ja diversiteetistä Suomessa”, Gardberg kertoo.

Yhteistyökumppaneita ovat USC (University of Southern California) Thornton School of Music (Los Angeles), De Paul University (Chicago), Kaliforniassa toimiva Gabrielino-Tongva -heimo sekä School of Advanced Research Santa Fe.

Hankkeessa toteutetaan neljä taiteellista yhteistyöprojektia ja lukuisia opetusvierailuja. Nelivuotinen tutkimusprojekti kattaa koko hankkeen.

Yhteistyöprojekteissa opiskelijat tarkastelevat esimerkiksi alkuperäiskansojen vaikutusta musiikkikulttuurien kehittymiseen Euroopassa ja Amerikassa tai jazziin pohjautuvaa populaarimusiikkia nykynuorten kommunikaation välineenä ja sillanrakentajana. Mukana on myös tekijöiden kulttuuritaustoista ja moninaisuudesta lähtevä oopperan luomisprosessi.

Mittava panostus musiikkikulttuurin ja -kasvatuksen kehittämiseen

Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee merkittävillä summilla kaikkiaan kolmea musiikin alan hanketta.

Runsaan 1,2 miljoonan euron avustuksen Erkon säätiöltä sai niin ikään Soitinakatemiat-yhdistys, jonka muodostavat Jousiakatemia, Nuorten pianoakatemia ja Vaskiakatemia. Soitinakatemiat tukevat lahjakkaiden, 8–20-vuotiaiden, lasten ja nuorten soittoharrastusta eri puolilla Suomea.

Lisäksi suomalaisten musiikkikoulutuksen toimijoiden yhteistä Musiikkikoulutuksen 2030 -visiota toteuttava hanke sai 660 000 euroa tulevaisuuskestävän oppilaitoskulttuurin mallien luomiseen.

“Erkon säätiön poikkeuksellisen mittava panostus tuottaa tuloksia, jotka muuttavat pysyvästi Sibelius-Akatemian ja laajemmin suomalaisen musiikkikoulutuksen toimintatapoja ja vaikuttavat sitä kautta myös yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja arvoihin”, Gardberg summaa.