Swecon henkilöstökyselyn tulokset valmistuivat – niissä korostuu ylpeys omasta työstä ja luottamus esihenkilöihin

Swecolla vuosittain toteutettavan henkilöstökyselyn tulokset antavat kattavan kuvan swecolaisten näkemyksistä ja ajatuksista työpaikastaan. Vastaajamäärä on pysynyt samana vuoteen 2023 verrattuna. Kolme korkeimman keskiarvon saanutta väittämää olivat (asteikolla 1–5):

Luotan esihenkilööni (4,4)

Tiimissäni autamme toisiamme (4,4)

Minua kohdellaan töissä kunnioittavasti (4,4)

”Hyvä työntekijäkokemus on meille todella tärkeä asia, ja henkilöstökyselyn tulokset ovat meille tärkeä ilmapuntari työyhteisömme tilanteesta. Tänäkin vuonna tulokset kertovat, että Swecon kulttuurin kulmakiviä on ystävällinen työyhteisö ja matala hierarkia”, kertoo henkilöstöjohtaja Sari Metsänen.

Valtaosa swecolaisista (83 %) kokee olevansa motivoitunut työssään ja suosittelisi Swecoa työpaikkana (81 %). Tulosten perusteella swecolaiset kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä, josta he voivat olla ylpeitä ja ovat sitoutuneita työskentelemään Swecolla. Myös ilmapiiriä kehutaan: 87 % vastaajista on sitä mieltä, että ilmapiiri Swecolla on kiitettävällä tasolla.

Tulosten mukaan Swecon vahvuuksia ovat tänäkin vuonna laadukas esihenkilötyö, asiakaskeskeisyys, tiimin sisäinen yhteistyö sekä monimuotoinen ja inklusiivinen työyhteisö. Sweco rakentaa inklusiivista työyhteisöä tietoisuuden lisäämisellä ja sisäisellä viestinnällä. Esimerkkejä inklusiivisuustyöstä on henkilöstön ideasta perustettu tänä vuonna toimintansa aloittanut neuromoninaisuusryhmä.

Epävarmat ajat eivät vaikuttaneet esihenkilöiden luottamukseen

Vuoteen 2024 on liittynyt Swecolla paljon vaikeita päätöksiä ja epävarmuuden kokemusta muutosneuvotteluiden takia.

”Tässä ajassa on hienoa, että luotto omaan esihenkilöön on pysynyt edelleen korkeana.

Swecolaiset esihenkilöt saavat vuosi toisensa perään hyvää palautetta johtamisesta. Luottamus omaan esihenkilöön on meillä todella korkealla tasolla”, Sari kertoo.

Tulokset antavat Metsäsen mukaan hyvät lähtökohdat huomioida onnistumisia sekä pohtia, mitä asioita tiimeissä on tarpeen vielä kehittää. Lisäksi henkilöstökyselyn esihenkilöraportti toimii esihenkilötyön kehittämisen työkaluna.