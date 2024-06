Projektijohtaja Pasi Kellokoski rakentaa Magic Cloudille projektitoimiston tukemaan kasvua ja asiakastyytyväisyyttä

Kellokoskella on laaja tausta ja kokemus IT-projektien vetämisestä eri yrityksistä, kuten Nokia, Fastems, Leanware ja viimeisimpänä M-Files. Hän on koulutukseltaan tietojenkäsittelyn FM Tampereen yliopistosta, minkä lisäksi Kellokoski on suorittanut palvelumuotoilun ylemmän AMK-tutkinnon. Palvelumuotoilun osaamisen uskotaan tuovan merkittävää hyötyä projektijohtajan tehtävissä. Erityisesti sisäisten ja ulkoisten asiakastarpeiden ja kokemusten huomioimisessa toiminnan kehittämisessä.

Projektijohtajana Kellokosken päävastuuna on Magic Cloudin projektitoimiston (Project Management Office, PMO) rakentaminen ja kehittäminen. Lisäksi hän toimii projektipäällikkönä asiakkaiden käyttöönottoprojekteissa sekä sisäisissä kehitysprojekteissa.

Magic Cloudin liiketoiminnan kasvaessa projektit muuttuvat monimutkaisemmiksi ja niiden hallinta vaatii entistä enemmän tehokkuutta. Projektitoimiston kehittäminen parantaa näkyvyyttä projekteihin, optimoi resurssien käyttöä, tehostaa viestintää ja vähentää riskejä. Projektitoimiston tarkoituksena on siis varmistaa, että projektit etenevät johdonmukaisesti ja ennakoitavasti. Kaikki nämä tekijät ovat olennaisia Magic Cloudin kestävän kasvun tukemiseksi ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nopeasti kasvava liiketoiminta ja alati monimutkaistuvat projektit ovat luoneet tarpeen kehittää projektijohtamistamme nykyisestä. Jo syksyllä edessä siintävät entistä suuremmat projektikokonaisuudet, jotka haluammme hoitaa palvelulupauksemme mukaisesti ”vimpan päälle”. Pasi erottautui hakijoiden joukosta selvästi ja olenkin luottavaisin mielin luovuttanut projektitoimiston rakentamisen ja kehittämisen Pasin vastuulle, kertoo Magic Cloudin toimitusjohtaja Timo Haapavuori.

Asiakkaiden näkökulmasta projektitoimisto varmistaa projektien toimituksen ajallaan ja budjetin mukaisesti. Standardoidut käytännöt takaavat tasalaatuista palvelua, mikä helpottaa yhteistyötä ja selkeyttää odotuksia. Projektinhallinnan kehittämisen tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä ja varmistaa korkealaatuinen palvelu.

On hienoa päästä tukemaan Magic Cloudia edessä olevalla kasvumatkalla. Yrityksen teknologia ja palvelumalli ovat hyvässä kunnossa, mikä luo vankan perustan tulevalle kasvulle. Lisäksi yrityksen henkilöstö on erittäin asiantuntevaa ja motivoitunutta, mikä vahvistaa uskoa menestyksekkääseen tulevaisuuteen, kertoo Magic Cloudin projektijohtaja Pasi Kellokoski.