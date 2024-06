Pelot ja toiveet yhdistävät – nuorille tulee luoda toivoa globaalisti

Järjestyksessään 16. NYRIS (Nordic Youth Research Symposium) kokoontuu Tampereella 12.–14.6.2024. Pohjoismainen NYRIS-konferenssi, Nordic Youth Research Symposium, kokoaa yhteen alan tutkijoita, opiskelijoita ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

Tällä kertaa nuorisotutkijat ja -asiantuntijat kokoontuvat pohtimaan haasteita ja visioimaan parempaa tulevaisuutta ajassa, jossa elämää leimaavat lukuisat toisiinsa kietoutuneet kriisit: ilmastonmuutos, sodat, turvallisuushuolet, sosiaaliset levottomuudet ja pandemiat.

Konferenssin teemana on nuoret ja nuoruus oikeudenmukaisessa ja reilussa maailmassa. Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia kertoo, että paikalle on tulossa yli 300 osallistujaa. Teema onkin ollut järjestäjille iso sitoumus, sillä he tavoittelivat konferenssiin tutkijoita ympäri maailman pohtimaan nuoruuteen ja nuorisoon liittyviä ilmiöitä.

– Monet nuorisotutkimuksen teoriat on kehitetty ja keskustelua käydään usein pelkästään länsimaissa, vaikka valtaosa nuorista asuu globaalissa etelässä. On tärkeää tutkia nuorten elämään liittyviä kysymyksiä globaalista näkökulmasta. Oma ja maailman tulevaisuus ovat tärkeitä kysymyksiä nuorille kaikkialla, Honkatukia toteaa.

– Uskon, että kaikki nuoret pohtivat omaa tulevaisuuttaan ja toivovat voivansa elää hyvää ja arvojensa mukaista elämää. Heillä on haaveita, unelmia kuin pelkoja. Samaan aikaan nuorten taustat ja asema yhteiskunnassa vaihtelevat vaikuttaen siihen, miten he voivat toteuttaa unelmiaan tai ylipäätään siihen, mistä asioista he kokevat voivansa haaveilla. Vaikuttavan puheenvuoron tästä esittää konferenssin avaussessioon videotervehdyksen lähettävä M. Hussaini, afganistanilaistaustainen nuori nainen.

Honkatukia sanoo, että meneillään oleva kriisien aikakausi huolestuttaa nuoria ja monet nuoret vaativat päättäjiltä tehokkaampia toimia kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämä näkyy esimerkiksi globaalissa ilmastoliikehdinnässä, sukupuolen ja seksuaalisuuden ympärillä tapahtuvassa liikehdinnässä tai oppilaitosvaltauksissa.

– Samaan aikaan nuorten kokemat paineet voivat heikentää heidän mielenterveyttään. Osa nuorista ei koe kuuluvansa yhteiskuntaan ja etsii kuulumisen kokemuksia manosfäärin kaltaisista vihayhteisöistä, Honkatukia muistuttaa.

Konferenssin pääpuhujat ovat professori Professori Linda Herrera/ University of Illinois, professori Aoife Daly / University College Cork, professori Lucas Gottzén / Tukholman yliopisto, tutkijatohtori Tuuli Kurki / Helsingin yliopisto ja professori Rachel Thomson / Sussexin yliopisto.

Nuorisotutkimuksen tieteellinen symposiumi pidetään joka toinen vuosi. NYRIS-konferensseja on järjestetty pohjoismaisena yhteistyönä vuodesta 1987 lähtien.

Tapahtuman isännöi Tampereen yliopisto ja järjestää yhteistyössä Nuorisotutkimusseura, nuorisotyö ja nuorisotutkimus Tampereen yliopistossa, Tampereen Lapsuuden, nuoriso- ja perhetutkimuksen keskus PERLA sekä perhetutkimus ja lapsuus- ja nuorisotutkimus Helsingin yliopistossa.