Pääkaupunkiseudulla ennätysmäärä kotimaan kesämatkaajia – loman suunnittelujänne on lyhentynyt ja hotelliyöt varataan nyt

Kesäkuun alku on suomalaisten kesälomasuunnittelun huippusesonkia, jolloin suurin osa varaa kesän hotellimajoituksensa. S-ryhmän data osoittaa, että varausjänne on lyhentynyt vuosi vuodelta: tänä päivänä jo puolet varaavat hotellin alle kaksi viikkoa ennen matkaansa. Kovimmillaan kotimaan matkailu on heinäkuussa. Kotimaanmatkailijat suuntaavat nyt pääkaupunkiseudulle, jossa yöpymismäärät kesinä 2022 ja 2023 ovat olleet ennätykselliset: viime kesänä S-ryhmän majoituskohteissa yöpyi yli 600 000 matkailijaa. Myös muut kaupunkikohteet, kuten Turku, Tampere ja Oulu, vetävät kesällä lomailijoita.

"Kesällä pääkaupunkiseudun monipuolinen tarjonta houkuttaa, kun taas Lappiin luontoon ja hiihtokohteisiin suunnataan talvella. Näiden väliin kartalla mahtuu useita elämyksellisiä kohteita, kuten suositut Koli ja Tahko. Yksi nouseva kohde löytyy läntisestä Suomesta, rannikkokaupunki Vaasa, joka tarjoaa upeita luontokohteita ja kiinnostavaa kaupunkikulttuuria", kertoo SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Juha Helminen.

Tässä ajassa myös hinta määrittää matkailua. Kotimaan mielenkiintoiset kohteet tarjoavatkin rahalle erinomaista vastinetta.

"Jokainen löytää varmasti omalle kukkarolleen sopivia tapoja lomailla koti-Suomessa. Hinnan lisäksi kotimaanmatkailua puoltaa vastuullisuus, mikä on toinen vahva trendi matkailussa ja näkyy liikkumisessa sekä kotimaisten tuotteiden ja palveluiden suosiossa", Helminen sanoo.

Ulkoimaiset matkailijat hakevat Suomesta elämyksellisyyttä ja miellyttävää ilmastoa

Ulkomaisten matkailijoiden hotelliyöpymisten määrä Suomessa on notkahduksen jälkeen kasvussa, mutta kotimaisten matkailijoiden määrä on pysynyt staattisempana. Keski-Euroopan kuumat kesät kannustavat matkaajia etsimään nyt viileämpiä kohteita ja Pohjois-Eurooppa vetääkin nyt hyvin.

"Kansainvälisessä matkailussa nähdään nyt selkää piristystä, Suomi ja erityisesti Lappi kiinnostavat. Matkailijat hakevat elämyksellisyyttä, luontoa ja miellyttävää ilmastoa ja juuri tätä Suomi tarjoaa parhaimmillaan. Kotimaan matkailussa nähdään kahtalaista motivaatiota, kukkarolle sopivia tuttuja lomamatkoja, mutta myös uutta extremeäkin elämysmatkailua", sanoo Helminen.

S-ryhmä uskoo Suomi-matkailun vetovoimaan ja on investoinut merkittävästi alueellisen matkailuun investoimalla hotelleihinsa ympäri Suomen. Viime kesänä avattiin Kolille toinen S-ryhmän hotelli, Break Sokos Hotel Koli Kylä. Kesäkuussa avataan Nurmeksen Break Sokos Hotel Bomban uudisosa sekä elokuun lopussa Helsingin Katajanokalle Solo Sokos Hotel Pier 4. Loppuvuodesta avautuu Break Sokos Hotel Tahkon uudisosa.