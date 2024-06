ELY-keskus ja Joensuun kaupunki selvittävät Iiksenjoesta ja Haapajoesta löytyneiden kalojen kuolinsyytä

Joensuun Iiksenjoesta ja Haapajoesta on löytynyt kuolleita kaloja. Olemme selvittäneet kuolemien syitä yhteistyössä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen sekä ELY-keskuksen kesken.

Joensuun kaupunki tilasi vesinäytteenoton Haapajoesta ensimmäisen yhteydenoton tultua viime viikon torstaina 6.6.2024. Näytteenotto tehtiin perjantaina 7.6.2024. Ensimmäiset yhteydenotot Iiksenjokeen liittyvistä kalakuolemista saapuivat maanantai-iltapäivänä 10.6.2024 ELY-keskukseen. ELY-keskus tilasi vesinäytteenoton Iiksenjoesta tehtäväksi tiistaina 11.6.2024. Haapajoella on ilmoitettu kuolleen lahnaa, Iiksenjoella myös haukia, särkeä, ahventa ja made.

Alustavana epäilynä historian perusteella on valuma-alueella esiintyvästä mustaliuskeesta aiheutuneiden happamien valuntojen aiheuttama veden happamuuden äkillinen muutos. Iiksenjoella on ollut kalakuolemia aikaisemminkin Ilomantsin tien yläpuolella rankkasateiden yhteydessä. Epäilynä on ollut, että ojitetuilta alueilta huuhtoutuu pulssimaisesti happamia vesiä rankkasateella tai kuivien kausien jälkeisissä huuhtoumissa.

Kahden eri vesistön yhtäaikaiset kalakuolemat samassa suunnassa olevilla valuma-alueilla vaikuttaisivat sulkevan pistemäisen päästölähteen pois. Kyseisissä virtavesissä hapettomuus, tämänhetkinen veden lämpötila tai myrkylliset leväkukinnat vaikuttaisivat epätodennäköisiltä. Haapajoella ei ole tunnistettavissa pistemäisiä päästölähteitä. Happamoituvista vesistä katoavat todennäköisesti ensimmäisinä särki, made ja lahna pH:ssa 6–5,5, mikä vastaisi nyt tehtyjä havaintoja. Myös kutuaika saattaa rasittaa kaloja.

Haapajoesta saadun ensimmäisen tuloksen perusteella pH on ollut 6,5, eikä mitattu happamuus Haapajoessa olisi kalakuolemia selittävällä tasolla. Virtavedestä tehdyllä yksittäisellä näytteenotolla voi kuitenkin olla vaikeaa saada kiinni pulssimaisia esiintymiä esimerkiksi kaatosateiden yhteydessä. Vesinäytteiden valmistumisessa kestää muutamia päiviä.

Tällä hetkellä kalakuolemille ei ole varmistunut syytä. ELY-keskus seuraa tilannetta yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa ja tiedottaa tulosten valmistumisesta. Usein kalakuolemien varsinainen syy jää kuitenkin epäselväksi vesinäytteiden yms. selvitysten jälkeenkin.