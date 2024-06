Kokoomuksen eduskuntaryhmän keskustelunavaus lastensuojelun kehittämisestä

Keskusteluavauksessaan kokoomuksen eduskuntaryhmä nostaa erityisiksi haasteiksi varhaisen puuttumisen, ylijuridisoinnin sekä päihde- ja väkivaltaongelmaisten lasten jäämisen ilman apua. Ryhmän mukaan lastensuojelua on uudistettu pistemäisesti joka vaalikaudella, mikä on johtanut riekaleiseen lastensuojelulakiin, jonka soveltaminen käytännön työssä on liian vaikeaa.

”Järjestelmä on niin ylijuridisoitunut, ettei se kykene suojelemaan lapsia kaltoinkohtelulta tai lapsilta itseltään. Jokainen paperityöhön käytetty tunti on tunti pois lasten kohtaamisesta. Arkijärjen käyttö on myös tehty mahdottomaksi. Meidän on uudistettava lakia niin, että ammattilaiset voivat siirtää energiansa lomakkeista lapsiin”, Valtola avaa ryhmän ajattelua.

Valtolan mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmä kuuli kevään aikana yli 45 eri alojen asiantuntijaa lastensuojelua koskien. Prosessin aikana kirkastui kuva siitä, että Orpon hallitusohjelmaan kirjattu lastensuojelulain uudistus tarvitaan. On myös tullut entistä selvemmäksi, että haasteen kokoluokka edellyttää toimia vuosikausiksi siitä eteenpäin. Tästä esimerkkinä keväällä toistuneet järkyttävät uutiset nuorten väkivallasta.

”Asiantuntijakuulemisissa tuli selvästi ilmi se, ettei nykyinen palvelujärjestelmä osaa auttaa lapsia ja nuoria, jotka kärsivät pahoista päihdeongelmista tai käyttäytyvät rikollisesti. Se asettaa koko yhteiskunnan perimmäisten eettisten kysymysten äärelle. Kokoomus näkee, että lapset tarvitsevat rakkautta ja rajoja. Pienellä osalla lapsista näiden rajojen on oltava nykyistä tiukemmat. Tiedämme aiemmista lakihankkeista, että vanhemman vaisto ja juridiikka törmäävät tässä yhteen, minkä takia asian ratkaiseminen edellyttää yhteistä keskustelua ratkaisujen löytämiseksi”, Valtola toteaa.

Keskusteluavauksen mukaan lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet 620 miljoonasta eurosta vuonna 2010 jo 1,3 miljardiin euroon. Tästä sijaishuollon osuus on noin 900 miljoonaa euroa. Sijaishuollossa on vuodessa noin 17 000 lasta. Valtolan mukaan nämä ovat pysäyttäviä lukuja.

”Nykyisten sote-palveluiden toimimattomuus johtaa siihen, että lapset voivat joutua kokemaan vuosikausia kaltoinkohtelua kotona. Olemme luoneet tavan toimia, jossa autamme lapsia vasta siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa oireilla ulkoisesti, eli usein vasta teininä. Tällöin tilanne on usein niin vakava, että kiireellinen sijoitus on ainut vaihtoehto. Tilanne on täysin kestämätön niin lasten kuin ammattilaisten näkökulmasta. Tämän kehityksen murtaminen on mahdollista vain tekemällä vanhemmuudesta huomattavasti nykyistä velvoittavampaa ja tuomalla lasten suojelemisen takaisin lastensuojelulain keskiöön”, Valtola päättää.

Eduskuntaryhmä esittää seuraavia toimia lastensuojelun kehittämiseksi:

Lasten suojaaminen vanhempien edun edelle Vanhemmuudesta velvoittavampaa Enemmän tukea ero- ja kriisitilanteisiin Lapsenrauharikoksen kriminalisointi Ruotsin mallin mukaan Hyvinvointialueiden katse perheisiin ja lapsiin Lapsen etu etusijalle viranomaistoiminnassa Voimistetaan lastensuojeluammattilaisten voimavaroja ja työkaluja Lapsi on lapsi myös sijaishoivassa Kehitetään lasten päihdehuoltoa Yhteiskunnan vastuu – katkaistaan hylkäämisen ketju

Ohjelma kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä.