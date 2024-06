Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho Otkesin raportista: Nuorten huumekuolemiin on puututtava

Suomi on Euroopan kärkimaita nuorten huumekuolemissa. Määrä on voimakkaasti noussut viime vuosina alle 25-vuotiaiden osalta. Muualla Euroopassa huumeisiin kuollaan keskimäärin 41-vuotiaana, kun Suomessa huomattavasti nuorempana, noin 35-vuotiaana. Lisäksi Suomessa kuolee suhteessa enemmän alle 25-vuotiaita kuin muissa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) tilastoimissa Euroopan maissa.



”Jokainen kuolema on liikaa. Kyseessä on aina surullinen ja monien ihmisten elämään vaikuttava tragedia ja samalla myös yhteiskunnan epäonnistuminen. Huumekuolemien ehkäisyyn on panostettava. Päihde- ja mielenterveysongelmat kulkevat usein käsi kädessä”, Mia Laiho toteaa.



Laiho on taustaltaan lääketieteen tohtori ja toimii myös eduskunnan päihdeyhteistyöryhmän puheenjohtajana. Ennen kansanedustajan uraa hän johti Helsingin kaupungin sairaalapäivystyksiä ja sosiaali- ja kriisipäivystystä.



”Päihde- ja mielenterveysongelmat näkyivät jatkuvasti päivystyksessä. Törmäsin toistuvasti siihen, ettei palvelujärjestelmässämme ole huomioitu riittävällä tavalla matalan kynnyksen palveluja ja palvelut eivät kohtaa asiakkaiden tarpeita. Palvelut on suunniteltu hyvin järjestelmälähtöisesti”, Laiho toteaa.



”Olen tyytyväinen siihen, että saimme Orpon hallitusohjelmaan hyvät kirjaukset päihdehuollon toimivuuden kehittämiseksi. Erityisesti alaikäisten lasten ja nuorten kohdalla on paljon parannettavaa”, Laiho korostaa. ”Otkesin raportin suositukset nuorten tapaturmaisten huumekuolemien ehkäisemiseksi ovat hyviä ehdotuksia kohti yhä toimivampia palvelukokonaisuuksia. Ne pitää käydä huolella läpi.”



”Kuten raportissakin painotettiin, esimerkiksi sekakäytön riskejä ei riittävästi tunneta. Huumenuorille tarkoitetut palvelut ja palveluntarve eivät myöskään kohtaa riittävällä tavalla ja oikea-aikaisesti. Erityisen vaikeaa on raportin mukaan ollut palveluiden saaminen samanaikaisesti päihde- ja mielenterveysongelmiin”, Laiho summaa.



”Meillä on monia erinomaisia hallitusohjelmakirjauksia joita edistämme: mm. mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Hallitusohjelmassa painotetaan myös, että kiinnitetään erityistä huomiota ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön lasten ja nuorten toiminnassa. Lasten ja nuorten terapiatakuusta lakiesitys on tulossa eduskuntaan, mikä on merkittävä askel mielenterveyspalvelujen parantamisessa. Erillismainintana hallitusohjelmassa on myös se, että kiinnitetään erityistä huomiota nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn ja nuorten huumekuolemien vähentämiseen”, Laiho sanoo.



”Kokoomuksen eduskuntaryhmä on myös tänään julkistanut keskustelunavauksen lastensuojelun kehittämiseksi. Yhtenä toimenpidekohtana meillä on siinä nostettu esiin lasten päihdeongelmien hoidon kehittäminen. Työ paremman ja turvallisemman lapsuuden ja nuoruuden puolesta on Orpon hallitukselle sydämen asia", Laiho päättää.