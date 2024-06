Vaasan yliopisto paransi merkittävästi tuloksiaan vaikuttavuutta mittaavassa maailmanlaajuisessa rankingissa

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta (sustainable development goals, SDG). Vaasan yliopistoa arvioitiin yhteensä kuudessa kategoriassa, joista kolmessa se sijoittui 300 parhaan yliopiston joukkoon. Nämä kolme kategoriaa ovat linjassa yliopiston mission ”Kestävä liiketoiminta, energia ja yhteiskunta” kanssa: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG 8), Ilmastototekoja (SDG 13) sekä Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16). Tämä on hyvä parannus verrattuna edellisvuoteen, jolloin sijoituimme yhdessä kategoriassa 300 parhaan joukkoon. Muissa kategorioissa yliopiston sijoitus pysyi samana kuin edellisvuonna.

Yliopisto teki hienoa nousua etenkin rauhassa, oikeudenmukaisuudessa ja hyvässä hallinnossa (SDG 16) nousten 600 parhaan joukosta 300 parhaan joukkoon. Lisäksi pistemäärä parani 50,4 pisteestä 71 pisteeseen. Suurin parannus tapahtui tutkimuksen ja viranomaisyhteistyön osa-alueilla. Tämä nousu osoittaa, että yliopiston aktiivinen työ vaikuttavan tutkimuksen ja yhteistyön näkyvyyden lisäämiseksi tuottaa tulosta. Yliopisto arvioitiin tänä vuonna myös vastuullisessa kuluttamisessa (SDG 12), jossa yliopisto suoriutui hyvin sijalle 401-600.

– Tavoitteenamme on tuottaa korkealaatuista tutkimusta ja koulutusta, jolla on myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia talouteen, energiamurrokseen ja hallintoon. Kuten uudessa strategiassamme todetaan, Vaasan yliopisto on sitoutunut noudattamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita keskittyen niihin tavoitteisiin, jotka vastaavat asiantuntemustamme ja joilla on suurin potentiaali vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. Impact Rankingin tulokset ovat hyvä osoitus siitä, että tehty työ kantaa hedelmää. Tulokset kuvastavat myös yliopistoyhteisömme sitoutumista ja haluan kiittää jokaista heidän panoksestaan, sanoo kansainvälisistä asioista vastaava vararehtori Martin Meyer.

THE Impact Rankingissa oli mukana yhteensä 2 152 yliopistoa. Vaasan yliopisto sijoittui kokonaistuloksissa 801-1000 parhaan joukkoon, ja kokonaispistemäärä parani 55,3 pisteestä 62,6 pisteeseen. Yliopisto säilytti sijoituksensa kokonaisrankingissa, vaikka rankingiin tuli tänä vuonna mukaan lähes 400 uutta yliopistoa.

Katso THE Impact Rankings 2024 -lista kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoa: Kansainvälisistä suhteista vastaava vararehtori Martin Meyer, p. 029 449 8629