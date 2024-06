Varhan aluevaltuusto hyväksyi tulevan toimipisteverkon

Aluevaltuusto hyväksyi keskiviikkoillan kokouksessaan aluehallituksen esityksen tulevasta toimipisteverkosta. Varhan alueella toimii jatkossa seitsemän sote-keskusta ja 16 sote-asemaa. Varhan sosiaali- ja terveyskeskukset tulevat sijaitsemaan Turussa Mäntymäessä ja Turun keskustassa, Raisiossa, Kaarinassa, Salossa (pääterveysasema), Uudessakaupungissa ja Loimaalla. Vuonna 2027 Turkuun valmistuva Kaskenmäen sote-keskus tulee olemaan Varhan kahdeksas sote-keskus. Sote-asemien alueelliseksi sijainniksi aluevaltuusto päätti Turun Pansion, Naantalin, Maskun, Paraisten, Liedon, Salon (Läntinen terveysasema), Runosmäen, Mynämäen, Paimion, Someron, Pöytyän (Riihikoski), Turun Kirkkotien Kaskenmäen sote-keskuksen valmistumiseen asti, Varissuon (nykyinen väistöratkaisu ja tuleva pysyvä sijainti), Laitilan, Ruskon ja Kemiönsaaren.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluverkon uudistuksessa muodostetaan tilannekuva siitä, miten alueen sote-palveluita tuotetaan alueellamme jatkossa. Palveluverkon suunnittelu perustuu vuonna 2023 hyväksyttyyn palvelustrategiaan ja sen laajaan osallistavaan valmisteluun.​

Palveluverkkosuunnitelma koskee ajanjaksoa 2024 – 2026. Samanaikaisesti valmistaudutaan myös vuoteen 2030 asti ulottuviin uudistuksiin. ​

Ajantasainen tieto palveluverkkouudistuksen tilanteesta päivittyy Varhan nettisivustolle: www.varha.fi/palveluverkko

Varha joutunee turvautumaan lisärahoitukseen

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen antoi aluevaltuustolle tilannekatsauksen hyvinvointialueen vaikeasta taloustilanteesta.

- Syntynyt alijäämä pitäisi kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Näyttää siltä, että emme saavuta säästötavoitteita ilman merkittäviä palveluleikkauksia tai lisärahoituksen hakemista, Martikainen totesi.

Taloustilanteen taustasyyt ovat moninaiset, mutta palvelutarvetta pienempi rahoitus on keskeinen. Rahoitusjärjestelmässä päästään siirtymäkauden päätteeksi tarpeen mukaiseen rahoitukseen, mutta Varsinais-Suomen kunnat tuottivat ennen hyvinvointialueuudistusta tarvetta vähemmän palveluja. Tästä syystä Varha on tilanteessa, jossa valtio leikkaa nk. siirtymävähennyksellä Varhan rahoitusta lähivuosina 70-97 miljoonalla eurolla vuosittain.

2023 tilinpäätös hyväksyttiin

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tilikauden 2023 tilinpäätöksen alijäämä on 147,35 miljoonaa euroa. Alijäämän seurauksena taseen oma pääoma painuu negatiiviseksi 48,48 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma on 874,70 miljoonaa euroa. Tilikauden 2023 investointimenot olivat 70,48 miljoonaa. Konsernitilinpäätös on 143,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Varhan konsernitilinpäätös on muodostettu yhdistämällä tilinpäätökseen tytär- ja osakkuusyhteisöt.

Tilivuoden 2023 talousarvio oli laadittu jo valmiiksi alijäämäiseksi. Nopeasti kuitenkin nähtiin, että taloudellinen tilanne toteutuu talousarviota heikommaksi. Korkealle kohonnut inflaatio sekä alan yleistä palkankorotustasoa korkeammat työehtosopimusten kustannukset kasvattivat kulupohjaa käytettävissä ollutta rahoitusta enemmän.

Varhan aluevaltuusto päätti kevään viimeisessä kokouksessaan hyväksyä Varhan tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Aluevaltuusto merkitsi tiedokseen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen arviointikertomuksen vuodelta 2023. Aluehallituksen on tuotava aluevaltuustoon syyskaudella lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lue lisää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta.

Investointisuunnitelmaa muutettiin

Aluevaltuusto päätti hyväksyä muutetun investointisuunnitelman 2025-2028 liitteen mukaisesti ja lähettää sen ministeriöille hyväksyttäväksi. Vuoden 2025 lainanottovaltuuteen päätettiin tarvittaessa hakea muutosta muutetun investointisuunnitelman toteuttamiseksi.

Valtuutetut mukaan taloustalkoisiin

Hallintosäänntömuutoksen yhteydessä päätettiin, että valtuutetut osallistuvat Varhan säästöihin 79 000 eurolla. Säästöt saavutetaan sillä, että valtuustoryhmien tuki muutetaan 5 000 euroksi ajalle 1.7.2024 - 31.5.2025. Käytännössä muutos tarkoittaa, että vuoden 2024 jälkimmäinen ja vuoden 2025 ensimmäinen maksuerä olisivat kumpikin 2 500 euroa jokaista valtuutettua kohden.

Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa yhteistyöhön

Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimus ja sen liitteet saivat keskiviikkona aluevaltuuston hyväksynnän. Yhteistyöalueen muodostavat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet. Sopimuksessa sovitaan hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta muun muassa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa sekä valmiuskeskuksen toiminnan järjestämisessä, ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä sekä sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka erityisen vaativina edellyttävät laaja-alaista erityisosaamista.

Muut kuin tässä esitetyt pykälät päätettiin esityslistan mukaan.