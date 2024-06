Nuorten päätöksessä lähteä yrittäjäksi vaikuttaa yhä useammin halu ratkaista ongelmia

NYT:in Tulevaisuusraportin mukaan yli puolet nuorista katsoo voivansa toimia uransa varrella yrittäjänä. 80 % nuorista haluaa tehdä työtä, joka on omien arvojen mukaista. Paitsi oman intohimon, myös yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden edistäminen on nuorille yrittäjille tärkeää.



Pohjoismaissa kasvaneet nuoret pyrkivät yrittäjyyden kautta ratkaisemaan ja tavoittamaan YK:n kestävän tavoitteita ilmastonmuutoksesta turvallisuuteen ja tasa-arvokysymyksiin. Tämä selvisi kasvun johtamisen, uudistuvan liiketoiminnan ja digitalisaation professorin ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtajan Matti Muhoksen Pohjoismaissa 2023 tekemissä haastatteluissa Z-sukupolven digistartup-yrittäjille. Haastatteluja jatketaan Suomessa vielä tänä vuonna.



Valtion nuorisoneuvoston nuorten hyvinvoinnista tekemän selvityksen mukaan yrittäjäksi lähteminen vaikuttaa useimmiten olevan itse valittua ja toivottu työtilanne. Joillakin ammattialoilla, kuten kampaajilla sekä monilla kädentaitajilla ja luovan alan tekijöillä yrittäjyys on nuorille kuitenkin usein myös pakko.



Yrittäjä ja kauppatieteiden opiskelija Janina Tihinen (24 v) perusti musiikkialan yrityksen voidakseen lisätä musiikkia päiviinsä. ”Yrittäjyys on loistava tapa saada intohimosta ammatti. Yrittäjyys onnistuu myös hyvin opintojen ohessa. Olen itse myös koko ajan opiskellut, kun olen toiminut yrittäjänä”, Haukiputaalta kotoisin oleva Soundecon perustaja Janina Tihinen sanoo.



Matti Muhos toivoo selkeitä rakenteellisia muutoksia yhteiskuntaan, jotta yrittäminen olisi nuorelle oikea vaihtoehto. ”Yhteiskunnallisesti olisi todella tärkeää, että yrittäjyyden ja työpaikkaan työllistymisen välillä rakennetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa niin, että nuoren ei tarvitsisi miettiä sitä, että lähteekö tienaamaan elantoaan yrittäjänä vai palkkatyössä”, hän sanoo.



Matti Muhos ja Janina Tihinen osallistuvat SuomiAreena-keskusteluun ”Kun nuori ryhtyy yrittäjäksi” torstaina 27.6. klo 17.00 – 17.45 Porin Raatihuoneenpuiston lavalla. Keskustelu nähdään myös MTVKatsomossa.

Lue pidempi Oulun yliopiston uutinen täältä.



