Jyväskylän yliopistossa järjestetään kansainvälinen kybersodankäynnin ja kyberturvallisuuden konferenssi

Jyväskylän yliopistossa järjestetään 27. –28.6.2024 kansainvälinen akateeminen kyberturvallisuuskonferenssi 23rd European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2024. Konferenssi kokoaa yhteen noin 150 tutkijaa sekä maisteri- ja tohtoriopiskelijaa fyysisesti ja virtuaalisesti eri puolilta maailmaa. Osallistujia on kaikkiaan 19 eri maasta.

Konferenssin järjestää Academic Conferences International Isosta-Britanniasta ja sen isäntänä toimii Suomen kyberosaamiskeskus FICEC (Finnish Center of Expertise for Cybersecurity).

Konferenssia johtaa tutkimusjohtaja sekä Suomen kyberturvallisuuskeskusta johtajana toimiva ST Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta.

”ECCWS-konferenssi järjestetään toista kertaa Jyväskylässä. Jyväskylään on muodostunut kansainvälisesti tunnistettu kyberturvallisuuden keskittymä, ja konferenssin myötä vahvistamme yliopiston ja ammattikorkeakoulun kansainvälistä tutkimusverkostoa”, Lehto kertoo.

Suomen kyberosaamiskeskus kokoaa yhteisen sateenvarjonsa alle keskisuomalaisen kyberturvallisuuden huippututkimuksen, koulutuksen sekä osaamisen. Vaikuttavuutta edistetään alan verkostoja kasvattamalla, hankkimalla resursseja perustutkimukseen sekä osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Keynote-puheenvuorot keskittyvät Suomen asemaan kyberturvallisuuden kentällä

Konferenssin ohjelmajohtajan Jyväskylän ammattikorkeakoulun vararehtorin FT Mika Karjalaisen mukaan akateemisen verkostoitumisen avulla rakennetaan kiinteä yhteistoimintaa tutkija- ja opiskelijavaihtoineen tärkeimpiin alan kansainvälisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

”Konferessi tuo Suomeen alan parasta osaamista maailmalta ja samalla hankittu osaaminen ankkuroidaan Suomeen”, Karjalainen kertoo.

Tapahtuman keynote-puhujina toimivat liikenne- ja viestintäministeriön apulaiskyberturvallisuusjohtaja Stefan Lee sekä puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja insinöörieversti Janne Jokinen.

Leen keynote-puheenvuoro käsittelee Suomen kansallista kyberturvallisuuspolitiikkaa sekä sekä nykyisen kybertoimintaympäristön Suomelle mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Leen mukaan kybertoimintaympäristö on jatkuvan geopoliittisen ja strategisen kilpailun alue.

Jokisen keynote-puheenvuoro käsittelee kyberiä erityisesti sodankäynnin näkökulmasta. Puheenvuorossa käydään läpi erilaisia käytännön haasteita kansallisen kyberpuolustuksen rakentamiselle. Jokisen mukaan kybersodankäyntiä pitäisi pitää verrannollisena strategisten asejärjestelmien käyttöön, koska sen avulla on mahdollista vain sekunneissa tehdä isoja tuhoavia vaikutuksia siviiliväestön elämään maailmanlaajuisesti.

Kaikki tapahtuman puhujat ja puheenvuorojen aiheet löytyvät konferenssin verkkosivuilta.

Konferenssi on järjestetty aikaisemmin muun muassa Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Irlannissa, Saksassa, Suomessa, Virossa ja Portugalissa. Konferenssi järjestetään Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampuksella.