Alightin aurinkopuistohanke Eurajoella etenee – sähköverkon liittymissopimus allekirjoitettu Carunan kanssa

Myös aurinkopuiston sähköasema on saanut rakennusluvan, kun Eurajoen kunta teki asiassa myönteisen päätöksen. Alightin viime syyskuussa julkaisema hanke on yksi suurimmista Suomessa kehitteillä olevista aurinkoenergiapuistoista.

"Sopimus sähköverkkoon liittymisestä ja sähköaseman rakennuslupa ovat tärkeitä virstanpylväitä Eurajoen hankkeellemme. Olemme tyytyväisiä ollessamme nyt entistä lähempänä tavoitettamme tuottaa uusiutuvaa energiaa paikallisesti. Eurajoen aurinkopuisto on pisimmällä oleva hankkeemme Suomessa, ja sen nopea edistyminen luo myönteisiä odotuksia myös tulevien hankkeidemme osalta. Olemme hyvässä vauhdissa kohti tavoitettamme saada 1,5 gigawatin edestä hankkeita kehitteille vuoden 2024 loppuun mennessä. Seuraava askeleemme on solmia sähkönhankintasopimuksia puhtaasta sähköstä kiinnostuneiden yritysten kanssa. Malli takaa sen, että aurinkopuisto on myös taloudellisesti kestävä", sanoo Alightin varatoimitusjohtaja Warren Campbell.

"Alightin 100 megawatin aurinkopuisto Eurajoella on koko Suomenkin mittakaavassa merkittävä hanke. Olemme tyytyväisiä, että puisto liittyy sähköverkkoomme ja alkaa tuottaa lisää uusiutuvaa sähköä Suomeen. Vihreä siirtymä luo tarvetta uudelle sähköverkkokapasiteetille Suomessa, mikä edellyttää verkon kehittämistä tulevina vuosina. Toivomme, että sääntely mahdollistaa tämän kaltaisten hankkeiden verkkoon liittämisen myös tulevaisuudessa”, sanoo Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

Eurajoen aurinkoenergiapuisto kattaa 123 hehtaaria eli noin 179 jalkapallokentän kokoisen maa-alueen. Puiston kapasiteetti on yli 100 megawattia, joka riittää vastaamaan noin 20 000 kodin vuosittaiseen sähkönkulutukseen. Näin ollen kyseessä on yksi Suomen suurimmista kehitteillä olevista aurinkoenergiapuistoista. Puiston rakennustyöt alkavat loppuvuodesta 2024 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2026.