Flamenco-tähti Juan Debel saapuu Suomeen

25.–29.6.2024 järjestetään jo 28. kerran Tampereen Flamencoviikko. Tampere muuttuu hetkellisesti Espanjaksi, kun flamencon rytmit, musiikki ja tapahtumat valtaavat kaupungin.

Festivaalin päätähti Juan Debel yhdistelee musiikissaan rohkeasti flamencoa modernin ja elektronisen pop-musiikin elementteihin, mutta ei silti ole unohtanut perinteisestä flamencosta kumpuavia juuriaan. Debel tunnetaan maailmalla parhaiten flamenco-pop hiteistään, kuten Claro que te imaginaba sekä yhdessä kitaristi Yerain kanssa tulkitsemistaan La zapatera ja Como niños.

”Juan Debel on yhtä ihastuttava kuin Antti Tuisku! Olen iloinen, että saan olla tuomassa häntä esiintymään Suomeen”, festivaalijärjestäjä Disa Kamula kertoo. ”Ja muutenkin flamenco antaa erinomaisen väylän tunneilmaisulle meille suomalaisille. Tämä meidän pidättyväisyytemme löytää hienon vastapainon flamencon ilmaisevuudesta. Musiikki on voimakasta ja siitä syntyvä tanssi puhuttelee yli kulttuurirajojen. Espanjalainen elämänmeno on monelle suomalaisellekin tuttua – nyt saamme jälleen sitä myös Tampereelle festivaalin kautta!”

Festivaalin pääkonsertti, Juan Debelin Las raíces – juuret, pidetään Tampereen Pakkahuoneella 29.6.2024. Debelin kanssa esiintyvät kitaristit David Durán ja Otso Krunasta sekä tanssijat Anabel Moreno ja José Víñas.

Viisipäiväisen festivaalin aikana tarjolla on lisäksi muita konsertteja, ja myös laulu-, tanssi- ja kitaratyöpajoja. Viikon aikana järjestetään myös koko perheelle suunnattu fiesta, puutarhajuhla yhteisöpuutarhassa sekä saunabiili Mältinrannassa. Konsertit puolestaan järjestetään useassa eri kohteessa Tampereen alueella, Pakkahuoneen lisäksi esimerkiksi Kulttuuriravintola Telakalla.

Tänä vuonna Flamencoviikon teemana ovat flamencon juuret, mutta historian lisäksi festivaali haluaa tuoda mukaan aimo annoksen modernia flamencoa. "Hyvistä juurista syntyvät kauneimmat puut," kiteyttää Juan Debel.