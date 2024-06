Nuorten start up -pilotti jatkuu vuoden 2024 loppuun asti

Nuorten start up -pilotissa tavoitteena on tukea alle 30-vuotiaiden nuorten työnhakijoiden yrittäjäksi ryhtymistä tarjoamalla monipuolisia palveluita, kuten yritysneuvontaa, sparrausta, koulutusta ja mentorointia. Pilotin kautta nuoret saavat yksilöllistä tukea yritystoiminnan alkuvaiheen haasteisiin ja opastusta yrittäjyyden tiellä. "Pilotista heräsi niin paljon kysymyksiä, jotta nytkö tämä loppuu ja saako vielä tulla mukaan, että hanketta päätettiin jatkaa", kertoo pilotin projektipäällikkö Tero Eklund.

Hankkeessa 58 yrittäjyydestä kiinnostunutta

Hanke jatkuu 31.12.2024 asti, ja pilottiin voivat hakea nuoret TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaat syyskuun loppuun mennessä. "Alkutilanteessa kun nuorta kiinnostaa, että voisinko kenties työllistää itse itseni ja lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä, niin jutellaan. Palvelun aikana katsotaan sopivia vaihtoehtoja", Eklund taustoittaa.

Pilotin alkaessa asetettu asiakastavoite on Eklundin mukaan ylitetty reilusti jo nyt. Kesäkuussa 2024 hankkeessa on ollut mukana sen käynnistymisen jälkeen 58 nuorta Etelä-Pohjanmaan alueelta. "Osa on lähtenyt ohjausvaiheesta ja osa on edelleen ohjattavana. Osa hakee vauhtia esimerkiksi töistä tai koulusta yrittämisen aloittamiseen. Hanke on siten myös opastamassa tukitoimiin, joilla saadaan yrittäjyysosaamista vahvistettua ja nuoren ideaa kypsytettyä oikeaan suuntaan. Rinnalla kulkeminen on osoittautunut tärkeäksi" , Eklund kertoo. Tällä hetkellä hankkeen päättäneistä 46 prosenttia on kertonut aikovansa aloittaa yrittämisen.