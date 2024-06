Sari Sarkomaa: Vihdoin lakimuutos – yhdenkään tytön ei pidä joutua elämään silpomisuhan alla

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kiittää oikeusministeri Leena Merta ja koko hallitusta. Vihdoinkin lakiesitys naisen sukuelinten silpomisen sekä silpomisen valmistelun säätämiseksi rangaistavaksi erillislailla on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Yhdenkään tytön tai naisen ei pidä joutua elämään maassamme silpomisuhan alla.

"Muissa Pohjoismaissa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on kielletty erillislailla. Suomessa tyttöjen silpominen on rangaistavaa rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla. Useat tahot ovat pitäneet säätelyä riittämättömänä", Sarkomaa toteaa.

Esityksessä naisen sukuelinten silpominen ja sen valmistelu säädettäisiin rangaistavaksi erillisin rikoslain säännöksin. Valmistelutoimiin, kuten naisen tai tytön vieminen ulkomaille silpomista varten tai pakottaminen tai taivuttelu silpomiseen, voitaisiin puuttua tehokkaammin. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

"Sukuelinten silpominen on kitkettävä Suomesta ja koko maailmasta. Silpomisuhan alla elää Suomessa arvioiden mukaan jopa 3000 tyttöä ja koko maailmassa yli neljää miljoonaa tyttöä. On valtavan helpottava uutinen, että hallituksen esitys rikoslain muuttamisesta tulee vihdoin eduskuntaan", Sarkomaa toteaa.

"Tyttöjä suojellaksemme ja lakimuutosta vauhdittaaksemme teimme asiasta kansanedustaja Sofia Vikmanin kanssa syyskuussa 2019 lakialoitteet, jotka ovat olleet hallituksien käytössä. Oli suuri pettymys, että asia ei edennyt viime hallituskaudella", Sarkomaa sanoo.

THL:n arvion mukaan silpomisen kohteeksi joutuneita tyttöjä ja naisia on Suomessa noin 10 000. Silpomisesta aiheutuu monia elinikäisiä terveyshaittoja. Tyttöjen sukuelinten silpominen on järkyttävää väkivaltaa. Istanbulin sopimus velvoittaa myös tarjoamaan terveyspalveluita kuten korjausleikkauksia silpomisen läpikäyneille.

Eduskunnan käsittelyyn tuleva rikoslain muutos on myös tervetullut työkalu niille tahoille, jotka tekevät ehkäisevää työtä ja ajuri asennemuutostyölle sekä vahva viesti maahan muuttaville perheille. Lisäksi on olennaista edistää maahanmuuttajataustaisten yhteisöjen, ammattilaisten ja viranomaisten yhteistyötä ja vuoropuhelua.

"Yksikin väkivallanteko on liikaa. Brutaali silpominen on lopetettava kaikkialta maailmasta. Silpominen tehdään tyypillisesti 0–15-vuotiaille tytöille. Silpominen on kivulias väkivallanteko, joka aiheuttaa vakavia kärsimyksiä, vammoja, terveysriskejä ja tyttöjen sekä naisten kuolemia. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on yksiselitteisesti törkeä pahoinpitely, rikos ja ihmisoikeusloukkaus. Yhdenkään tytön ei pidä joutua elämään silpomisuhan alla", Sarkomaa toteaa.