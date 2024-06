HUSin palveluverkon muutoksista päätetään uudelleen

HUSin yhtymähallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 17.6.2024 käsittelemään uudelleen HUSin talouden sopeuttamisohjelmaa ja palveluverkkotyötä oikaisuvaatimuksen perusteella. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä on kyse muun muassa Lohjan ja Porvoon sairaaloiden profiilimuutoksista.

Oikaisuvaatimuksissa on katsottu, että palveluverkkopäätös 6.5.2024 on syntynyt virheellisessä menettelyssä ja että päätöksenteossa on ollut läsnä esteellisiä henkilöitä.

Yhtymähallitukselle esitetään, että esteellisyyttä koskevat väitteet hyväksytään, koska epävarman oikeustilan vuoksi esteellisyyttä ei voida varmuudella poissulkea. Tämän vuoksi yhtymähallitukselle esitetään, että se poistaa 6.5.2024 tehdyn palveluverkkoa koskevan päätöksen asiavirheen perusteella ja tekee uudelleen samansisältöisen päätöksen eli hyväksyy sairaaloiden profiilimuutokset aiemman suunnitelman mukaisesti.

HUS Kiinteistöt Oy:n jakautumisesitys

Esityksen mukaan yhtymähallitus päättää myös HUS Kiinteistöt Oy:n kokonaisjakautumisen käynnistämisestä. Jakautuminen tehdään esityksen mukaan vuoden 2024 aikana.

Kokonaisjakautumisen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön tiettyjen toimintojen siirtäminen markkinoille tarjouskilpailun kautta. Suunnitelmien mukaan tällaisia toimintoja voisivat olla yhtiön tuottamat kiinteistöpalvelut, turvapalvelut ja pysäköinnin hoitaminen.

Järjestelyn tavoitteena on saada HUSille myyntivoittoja, joita se tarvitsee talousarvionsa tasapainottamiseksi. Vuoden 2024 talousarviossa on ennakoitu 15 miljoonan euron myyntivoittoa, jota toistaiseksi ei ole vielä kertynyt.



Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.