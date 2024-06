HUS ottaa lisäsäästötoimenpiteet käyttöön

HUSin yhtymähallitus hyväksyi 3.6. osaltaan vuoden 2024 taloudellisen tilanteen edellyttämät välittömästi käynnistettävät uudet säästötoimenpiteet.

HUSin tammi-huhtikuun talouden toteuma poikkeaa 24,1 miljoonaa euroa talousarviossa asetetusta tulostavoitteesta, vaikka tulos on neljän kuukauden jälkeen 14 miljoonaa euroa positiivinen. Koko vuoden ennuste on 38,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Rekrytointikielto ja palkkojen tarkistusten sekä tehtävä- ja nimikemuutosten jäädyttäminen astuivat toimitusjohtajan päätöksellä voimaan 13.6.

Vuoden 2024 budjetista säästetty jo useaan kertaan

HUS on säästänyt vuoden 2024 talousarviostaan tähän mennessä jo noin 130 miljoonaa euroa. Säästöjä on haettu erittäin laajasti karsimalla kuluja, mutta myös lisätuottavuustavoitteilla sekä tuottojen lisäämisellä. Kuluja on karsittu muun muassa tietohallinnosta, aineista ja tarvikkeista, palveluostoista, lääkekustannuksista, koulutusmenoista, matkakuluista sekä lisä- ja ylitöistä. Lisätuloja on saatu asiakasmaksujen indeksikorotuksista. Omaisuuden myynnistä HUS tavoittelee 15 miljoonan euron tuloja.

Henkilöstöön, palveluihin ja palveluverkkoon kohdistuvia toimenpiteitä on pyritty viimeiseen asti välttämään.

HUSin henkilöstötilanne alkuvuonna hyvä

Rekrytointikielto astuu voimaan tilanteessa, jossa henkilöstötilanne on kokonaisuutena hyvä. Henkilötyövuosien määrä on tammi-huhtikuussa kasvanut viime vuodesta ja toteutunut talousarviota suurempana, minkä vuoksi rekrytointia on taloussyistä jarrutettava.

Henkilötyövuosien määrä on kasvanut eniten hoitohenkilöstön (+4,2 prosenttia) ja lääkärien (+3,4 prosenttia) osalta. Kasvua on käytännössä kaikilla ydinpalvelujen tulosalueilla, vaikka yksiköiden tilanteet vaihtelevat. Myös lähtövaihtuvuus ja sairauspoissaolot ovat kehittyneet suotuisasti eli laskeneet edellisiin vuosiin verrattuna.

Potilasturvallisuudesta huolehditaan myös rekrytointikiellon aikana

Rekrytointikielto koskee vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä sekä sijaisia ja on voimassa vuoden loppuun saakka. HUSissa on käytössä menettely, jolla poikkeuslupa voidaan myöntää, jos rekrytoimatta jättäminen vaarantaisi välttämätöntä potilasturvallisuutta tai lakisääteisten hoitoon pääsyn määräaikojen täyttymistä.

Kuluvan vuoden talousarviokehys ei mahdollista hoitojonojen purkamista

HUSin vuoden 2024 talousarviokehys on erittäin tiukka.

”On ollut alusta lähtien selvää, että rahoittajiltamme eli Uudenmaan hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta saamamme kehys ei mahdollista hoitojonojen purkamista. Parhaimmillaan voimme tavoitella korkeintaan hoitojonojen kasvun pysäyttämistä”, sanoo toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

HUS on ainut hyvinvointialue, joka ei saa yhtään suoraa rahoitusta valtiolta. Kaikki ulkoinen rahoitus tulee Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kautta.