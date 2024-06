DNA toimittaa Stockmannille uuden sukupolven tietoliikenne- ja tietoturvapalvelut

Jatkuvasti muuttuvat tietoturvavaatimukset ja pilveistyminen asettavat yrityksille haasteen varmistaa liiketoimintansa jatkuvuus ja toimintavarmuus dynaamisessa toimintaympäristössä. Tietoliikenneverkko- ja tietoturvapalvelujen kokonaisratkaisu mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin. DNA:n ja Stockmannin yhteistyösopimus pitää sisällään tietoturvallisen kokonaisratkaisun, joka mahdollistaa kaiken verkkotoiminnan tavarataloissa aina maksupäätteistä langattomaan vierailijaverkkoon asti.

DNA valikoitui Stockmannin laajan infrastruktuuriuudistuksen toimittajaksi vahvalla vähittäiskaupan ratkaisujen toimittajataustallaan, vakuuttavilla asiantuntijapalveluillaan sekä ohjelmistopohjaisten verkkojen kansainvälistäkin tunnustusta saavuttaneella huippuosaamisellaan. Nykyaikaiset tietoliikenne- ja tietoturvaratkaisut vahvistavat Stockmannin liiketoiminnan turvallisuutta, näkyvyyttä ja ohjattavuutta entisestään. Sopimus koskee Lindex Group Oyj:n omistamia Stockmannin tavarataloja ja verkkokauppaa Suomessa sekä Baltiassa.

”Toimimme kansainvälisessä ympäristössä, jossa modernit, jatkuvasti saatavilla olevat ja luotettavat ratkaisut ovat edellytys menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Uudistamme yhdessä DNA:n kanssa tietoliikenneinfrastruktuuriamme ja panostamme entistäkin voimakkaammin tietoturvaan. Valitsimme DNA:n, sillä yhtiö pystyy tarjoamaan meille maantieteellisesti kattavan, tulevaisuudenkestävän ja turvallisen verkkokokonaisuuden palveluna. Vahva asiantuntijapalveluiden tuki on meille tärkeää”, sanoo Stockmannin CITO Janne Holli.

”On ilo tehdä yhteistyötä erinomaista asiakaskokemusta ja laatua edustavan Stockmannin kanssa. Asiakaskokemus on myös DNA:n toiminnan keskiössä, minkä vuoksi toimitamme aina ratkaisumme asiakkaan liiketoiminnan tarpeita kuunnellen. Stockmann saa meistä kumppanin, joka on edelläkävijä uuden sukupolven verkkoratkaisuissa, toimittaa nykyaikaiset tietoliikenne- ja tietoturvapalvelut kansainvälisesti, kokonaisvastuullisesti ja jatkuvasti asiakkaan rinnalla kehittyen”, toteaa DNA:n yritysliiketoiminnan johtaja Anna-Mari Ylihurula.

DNA:n ja sen omistajayhtiön Telenorin tietoliikennepalveluiden kyvykkyydet ovat laajuudeltaan ja varmuudeltaan huippuluokkaa kansainvälisessä mittakaavassa. Tietoliikenteen osalta DNA tekee yhteistyötä kansainvälisten kärkitoimijoiden kanssa. Yhdessä DNA:n ja kumppaneiden asiantuntemuksella ratkaisuja on mahdollista tuottaa joustavasti myös kaikkein kriittisimpiin tarpeisiin yhden vastuullisen kumppanin periaatteella.

DNA

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1 067 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, X:ssä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Stockmann

Stockmann on vuonna 1862 perustettu hyvän elämän markkinapaikka. Sen tavaratalot tunnetaan korkealuokkaisesta muodin, kauneuden ja kodin brändivalikoimastaan. Stockmannilla on kahdeksan tavarataloa Suomessa ja Baltiassa sekä verkkokauppa stockmann.com. Stockmann on osa Nasdaq Helsingissä listattua Lindex Group Oyj:tä, jonka liikevaihto oli 952 miljoonaa euroa vuonna 2023. www.lindex-group.com.