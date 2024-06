Iiksenjoen ja Haapajoen kalakuolemien syyksi varmistumassa happikato

Joensuun Iiksenjoesta ja Haapajoesta on löytynyt kuolleita kaloja viime viikolla ja tämän viikon alussa. Haapajoella on ilmoitettu kuolleen lahnaa, Iiksenjoella myös haukia, särkeä, ahventa ja made. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on selvittänyt kuolemien syitä yhteistyössä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa.

Vesinäytteiden tulokset Iiksenjoelta sekä Haapajoelta ovat pääosin valmistuneet. Iiksenjoen ja Haapajoen kalakuolemien syyksi on varmistumassa ensisijaisesti happikato. Iiksenjoessa vedenlaatu on myös ravinteiden ja humuksisuuden sekä värin osalta heikentynyt poikkeuksellisen paljon.

11.6.2024 Iiksenjoesta Ilomantsintien kohdalta sekä ylempää rautatiesillan kohdalta otetuissa vesinäytteissä ei ollut käytännössä lainkaan happea, happipitoisuuden ollessa alle määritysrajan < 0,2 µg/ ja hapenkyllästyneisyyden ollessa 0 %. Haapajoella 7.6.2024 otetussa vesinäytteessä hapenkyllästyneisyys oli 24 % ja happipitoisuus 2,2, mg/l. Näin matalat happipitoisuudet ovat kyseisissä vesistöissä poikkeuksellisia. Pielisjoen poikkeuksellisen korkea vedenpinta vaikuttanee osaltaan kyseisten jokien vedenvaihtuvuuteen.

Iiksenjoen ja Haapajoen hapenkyllästyneisyydet 2000-luvulla. Vuoden 2024 tuloksia ei ole vielä tallennettu järjestelmään. Lähde: ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta.

Kun kalakuolemien syyksi on vahvistumassa happikato, ei veden käytölle ole rajoitteita esimerkiksi uimis- tai kastelukäyttöön.

Tulosten ja syyn varmistuttua ELY-keskus sekä Joensuun kaupunki päättävät asiasta tiedottamisen.