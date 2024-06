AIPA-järjestelmä on tärkeä osa lainkäytön digitalisaatiota

Tarkastuksessa on esitetty kriittisiä havaintoja kaikista tarkastelluista hankkeista, joista yksi on syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallintajärjestelmähanke AIPA. Tuomioistuinvirasto on vastannut AIPA-hankkeesta yhdessä Syyttäjälaitoksen ja Oikeusrekisterikeskuksen kanssa vuodesta 2020 alkaen.

”Tarkastuksen havainnot ja johtopäätökset ovat perusteltuja. Havaittuihin ongelmiin on pyritty reagoimaan jo hankkeen aikana, sekä ennen vuotta 2020 että myös sen jälkeen. Tuomioistuinvirasto on ottanut hankkeesta opikseen ja pyrkii jatkossa välttämään liian pitkäkestoisia, laajoja ja vaikeasti hallittavia kehittämishankkeita”, kertoo kehitysosaston johtaja Pasi Kumpula.

”Tarkastuksessa havaituista ongelmista huolimatta AIPA-järjestelmä on otettu vaiheittain käyttöön ja se on jatkossakin tärkeä osa lainkäytön digitalisaatiota”, hän lisää.

AIPA- jär­jes­tel­män val­ta­kun­nal­li­nen käyt­töön­ot­to ri­ko­s­asioi­den kä­sit­te­lys­sä ta­pah­tui 27.5.2024. Jär­jes­tel­mä on otet­tu jo ai­em­min käyt­töön muis­sa asia­ryh­mis­sä. Tavoite syyttäjätoimintojen käyttöönotolle on vuoden 2024 lopulla. AIPA-järjestelmän kehittäminen ei ole päättynyt, vaan sen toimintoja tullaan laajentamaan ja parantamaan jatkuvasti. Käyttökokemuksista saadulla palautteella on keskeinen rooli järjestelmän jatkokehityksessä. Kehittämisestä vastaavat yhteistyössä Tuomioistuinvirasto, Syyttäjälaitos ja Oikeusrekisterikeskus.