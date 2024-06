Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin mukaan laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksin negatiivinen kehitys hidastui hieman toukokuussa. Työntekijämäärä laski toukokuussa -3,0 prosenttia (huhtikuu -3,2) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

– Suhdanneindeksin työntekijämäärä on laskenut nyt vuoden ajan. Myös toukokuussa kaikki seuraamamme toimialat laskivat. Suhdanneindeksin lasku kuitenkin hidastui 0,2 prosenttiyksikköä verrattuna huhtikuuhun. Siten nyt on mielestäni aiheellista pohtia, olisiko pohjat nähty, lasku taittumassa ja kääntymässä nousuun vuoden loppua kohden mentäessä. Toki ilmassa on paljon epävarmuutta, eikä vähäisimpänä Euroopan keskuspankin korkopäätösten suunta, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Ilmarisen suhdanneindeksin toimialoista olivat eniten laskussa henkilöstövuokraus (-9,8 %), rakentaminen (-8,8 %) ja majoitus- ja ravitsemusala (-6,3 %). Vähiten laskivat kauppa (-1,4 %), viestintä- ja tietotekniikka (-1,4 %) sekä terveys- ja sosiaalipalvelut (-1,4 %).

– Suomen Pankki ennustaa taloutemme virkoavan vähitellen taantumasta. Rakennusalan toipumisen suhteen on kuitenkin ilmassa epävarmuutta. Jos korot eivät laske nykyiseltä tasolta, asuntomarkkinat pysynevät vaisuina ainakin tämän vuoden. Rakennusliikkeillä on edelleen paljon myymättömiä asuntoja rasittamassa talouttaan. Jos asuntorakentamisen lama pitkittyy, alan osaavaa työvoimaa voi poistua muille aloille, Jouni Vatanen pohtii.

Laskua läpi Suomen

Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärien kehitys oli toukokuussa negatiivista huhtikuun lailla koko Suomessa. Eniten laskua tuli Itä-Suomessa (-4,0 %) ja vähiten Länsi-Suomessa (- 2,0 %).

Toukokuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (-2,8 %): Seuratuista toimialoista kaikki olivat laskussa. Suurimmassa laskussa olivat: henkilöstövuokraus (-9,7 %), rakentaminen (-8,1 %) sekä majoitus- ja ravitsemusala (-7,6 %). Vähäisintä lasku oli kaupassa (-1,0 %), viestintä- ja tietotekniikassa (-1,5 %) ja teollisuudessa (-1,7 %).

Seuratuista toimialoista kaikki olivat laskussa. Suurimmassa laskussa olivat: henkilöstövuokraus (-9,7 %), rakentaminen (-8,1 %) sekä majoitus- ja ravitsemusala (-7,6 %). Vähäisintä lasku oli kaupassa (-1,0 %), viestintä- ja tietotekniikassa (-1,5 %) ja teollisuudessa (-1,7 %). Länsi-Suomi (-2,0 %): Kasvua oli vain teollisuudessa (+0,6 %) sekä viestintä- ja tietotekniikassa (+0,4 %). Asiantuntijapalvelut pysyivät samalla tasolla (+0,0 %). Suurimmassa laskussa olivat: henkilöstövuokraus (-9,4 %), rakentaminen (-7,8 %) ja kauppa (-3,6 %).

Kasvua oli vain teollisuudessa (+0,6 %) sekä viestintä- ja tietotekniikassa (+0,4 %). Asiantuntijapalvelut pysyivät samalla tasolla (+0,0 %). Suurimmassa laskussa olivat: henkilöstövuokraus (-9,4 %), rakentaminen (-7,8 %) ja kauppa (-3,6 %). Itä-Suomi (-4,0 %): Seuratuista toimialoista kaikki olivat laskussa. Lasku oli suurinta henkilöstövuokrauksessa (-13,0 %), rakentamisessa (-11,4 %) ja asiantuntijapalveluissa (-10,5 %). Pienintä lasku oli viestintä- ja tietotekniikassa (-0,6 %) sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa (-1,1 %).

Seuratuista toimialoista kaikki olivat laskussa. Lasku oli suurinta henkilöstövuokrauksessa (-13,0 %), rakentamisessa (-11,4 %) ja asiantuntijapalveluissa (-10,5 %). Pienintä lasku oli viestintä- ja tietotekniikassa (-0,6 %) sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa (-1,1 %). Pohjois-Suomi (-3,3 %): Kasvua oli terveys- ja sosiaalipalveluissa (+7,9 %) sekä hallinto- ja tukipalveluissa (+0,1 %). Suurimmassa laskussa olivat: rakentaminen (-10,4 %), henkilöstövuokraus (-8,3 %) ja teollisuus (-8,3 %). Pienintä lasku oli kaupassa (-0,2 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

